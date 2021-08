Offensivfeuerwerk von Wacker II gegen Wörgl in sieben Minuten

Details Montag, 09. August 2021 00:51

Keine gute Zeit für Favoriten in der Regionalliga Tirol – zumindest in den ersten drei Runden. In Runde drei unterliegen Kufstein, Schwaz, Reichenau und auch den SV Wörgl erwischt es. 1:3 beim FC Wacker Innsbruck II – wobei Wacker II in sieben Minuten der ersten Hälfte ein Feuerwerk abbrennt und drei Tore schießt. Wörgl brennt dieses Feuerwerk in der gesamten zweiten Halbzeit ab, schafft es aber nicht, die Partie zumindest wieder eng zu machen – trotz zahlloser Torchancen.

Sieben Minuten entscheiden die Partie

Die Karten sind in dieser Partie eigentlich ganz klar verteilt – die Tendenz in den bisherigen Runden der Regionalliga Tirol ist aber auf keinen Fall „favoritenfreundlich“. Die Partie Wacker II gegen Wörgl startet aber programmgemäß. Der SV Wörgl geht in der sechsten Minute durch Sinan Bicer in Führung. Das ist aber so etwas wie der Weckruf für das Team der Heimelf. Zwischen der 19. und 26. Minute wird ein Offensivfeuerwerk abgebrannt. Nach der starken Anfangsphase von Wörgl eine unglaublich effiziente und starke Phase von Wacker II. Aboubacar Cisse, Kristjan Koni und Paolino Bertaccini treffen in Minute 19, 23 und 26 für Wacker II. Eine kalte Dusche für die Gäste, das Spiel klar gedreht. Mit diesem Stand geht es auch in die Pause.

In Hälfte zwei dreht Wörgl gewaltig auf, ist drückend überlegen. Wörgls Offensive scheitert aber immer wieder am Goalie der Heimelf Lukas Wedl, einige Bälle werden auch von der Verteidigung von Wacker von der Linie gekratzt. Eigentlich unglaublich, dass die Partie nicht auch vom Ergebnis her noch einmal spannend wird. Wörgl gelingt aber der zweite Treffer einfach nicht mehr, der das Spiel auch vom Ergebnis her hätte noch einmal drehen können.

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Lukas Wedl (Tor), Simon Plattner

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Wörgl beginnt extrem stark, geht absolut verdient in Führung. Dann bekommen wir aber immer mehr Zugriff auf das Spiel und schießen drei Tore in kürzester Zeit – offensiv extrem effizient! In Hälfte zwei hat man dann gesehen, dass Wörgl absolut ein heißer Titelfavorit ist. Von uns aus nur mehr der Kampf kein Gegentor zu erhalten, Wörgl enorm stark. Unser Goalie und eine große Portion Glück, aber auch großer Einsatz unserer Defensive und des ganzen Teams, haben uns vor dem Anschlusstreffer bewahrt!“

