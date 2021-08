SV Innsbruck kann in Imst die erste Partie zu Ende spielen

Details Montag, 09. August 2021 17:01

Es waren zwar abermals widrige Wetterverhältnisse, aber in der dritten Runde der Regionalliga Tirol hören die Kicker des SV Innsbruck zum ersten Mal den Schlusspfiff. Nach einem 0:3 nach 74 Minuten beim SC Sparkasse Imst 1933 kann der SVI durch Lukas Steinbacher und Lucas Peintner das Ergebnis noch markant korrigieren, verliert aber 2:3. Für den Trainer des SC Sparkasse Imst war die letzte Viertelstunde seiner Mannschaft inakzeptabel.

Nach dem 3:0 gedanklich schon in der Kabine!

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst 1933: „Der SVI zieht in dieser Saison das schlechte Wetter magisch an. Sechzig Minuten Sturmböen und anschließender Starkregen machten es allen Akteuren richtig schwer. Wir haben 75 Minuten dominiert, mit viel Ballbesitz und müssen das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit schon endgültig vorentscheiden. Neben zwei Toren von Kapitän Rene Prantl vergeben wir noch zahlreiche Sitzer. In der zweiten Hälfte fehlte lang der Nachdruck und die Entschlossenheit. Mit dem 3:0 durch Lorenz Stefan hat sich mein Team gedanklich bereits in die Kabine verabschiedet. Dass wir am Ende nur noch einen 3:2 Sieg einfahren ist inakzeptabel, so machen wir selbst eine sehr gute zu einer Durchschnittsleistung herunter!“

Unbedingt erwähnen muss man, dass mit Elias Ulses der Staff des SC Sparkasse Imst 1933, einen siebzehnjährigen in der Startelf des Regionalligisten debütieren ließ. Coach Ramsbacher: „Elias hat sich diese Chance durch seine Einstellung im Training, die sehr gute Saisonvorbereitung und den Auftritten in der Bezirksliga bei unseren Juniors, verdient. Sein Auftritt heute war engagiert und frech. Wir werden ihn step-by-step an den Erwachsenenfußball heranführen!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst: Fabian Ponholzer (Innenverteidigung), Lukas Lamp (Innenverteidigung)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!