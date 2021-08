Coach von Imst: „Wir haben in Hall die richtige Reaktion auf das Wörgl Spiel gezeigt!“

Details Samstag, 28. August 2021 16:02

Sehr intensive Phase in der Regionalliga Tirol – es steht wieder eine englische Woche an – am 31. August 2021 folgt Runde sieben. Extrem wichtige Partie für den SC Sparkasse Imst in Runde sechs bei den Haller Löwen um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Imst lässt beim SV Hall aber nichts anbrennen und gewinnt mit 4:1.

Imst übernimmt schnell das Kommando

Obwohl Imst ganz klar den Ton angibt, fällt der Führungstreffer erst in Minute 29. Kevin Tild trifft zum 1:0 – Imst im Abschluss nicht sonderlich effektiv und nur sieben Minuten später kassiert Imst das 1:1 durch Kemal Yilmaz. Aber Imst kommt zurück auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause das 2:1 durch Joshua Stigger, in Hälfte zwei sind Stefan Lorenz in der 81. und Marko Jovljevic in der 88. Minute erfolgreich. Am Ende ein sicherer Dreier für Imst.

Beste Spieler SC Sparkasse Imst 1933: Marco Jovljevic (Innenverteidigung), Niko Schneebauer (Außenverteidiger), David Oberortner (Mittelfeldspieler)

Herbert Ramsbacher, Trainer SC Sparkasse Imst 1933: „Wir konnten das Spiel heute von Beginn an dominant gestalten und haben die richtige Reaktion auf das Wörgl Spiel gezeigt. Einzig die Chancenauswertung ließ zu wünschen übrig, so haben wir den SV Hall eigentlich viel zu lange im Spiel gehalten. Wenn wir uns in der Tabelle ganz vorne festsetzen wollen, müssen wir im letzten Drittel wieder konsequenter unsere Angriffe zu Ende spielen. Nun freuen wir uns auf das Heimdoppel gegen Fügen (Dienstag, 31.8.2021, 19:30) und Reichenau (Samstag, 4. September 2021, 17 Uhr) in der Velly Arena.“

Weichenstellungen am letzten Augusttag 2021

Die siebente Runde wird bereits am 31. August 2021 gespielt und mit dem ultimativen Kracher zwischen dem SV Telfs und dem SV Wörgl wird die Frage beantwortet, wie stark Telfs sich im direkten Duell mit einem heißen Titelaspiranten präsentieren kann. Telfs konte sich bislang immerhin vier Punkte Vorsprung auf Wörgl, Imst und Wacker Innsbruck II erspielen, ein Erfolg gegen Wörgl würde wohl Telfs zum recht klaren Titelfavoriten stempeln. Imst kann kommenden Dienstag im Heimspiel gegen Fügen Boden gut machen, Wacker Innsbruck II spielt bei den Tirol Amateuren. Kitzbühel spielt am Sonntag, dem 28.8.2011, zuhause gegen den SVI und am 31.8. zuhause gegen Schwaz. Ein weiteres richtungsweisendes Spiel. Kitzbühel muss wohl beide Partien gewinnen um zur Spitze aufzuschließen, auch für Schwaz ist am Dienstag ein Dreier faktisch Pflicht.

