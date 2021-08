Telfs lässt nicht locker – auch Dreier gegen Kufstein gelingt!

Details Montag, 30. August 2021 12:35

Der SV Telfs vier Punkte vor Imst, Wacker Innsbruck II und Wörgl. Damit hätte wohl kaum jemand nach sechs gespielten Runde der Regionalliga Tirol gerechnet. Der SV Telfs gewinnt auch die Heimpartie gegen den FC Kufstein mit 2:0. Kufstein damit nur auf Platz zehn der Tabelle, zehn Punkte hinter Telfs. Zwei weitere Play-Off Anwärter halten allerdings noch den Kontakt zur Tabellenspitze. Schwaz büßt aber gegen Fügen zuhause wieder zwei Punkte ein – 3:3, Kitzbühel biegt den SVI mit 4:1. Am 31. August 2021 steht bereits Runde sieben am Programm. Zwei schon richtungsweisende Partien stehen am Spielplan. Telfs trifft auf Wörgl und Kitzbühel empfängt Schwaz – Ankick um 19:30 Uhr.

Telfs zuhause ohne Punkteverlust

Daniel Osl, Co-Trainer SV Telfs: „Ich muss offen sagen, Kufstein ist eine sehr gute Mannschaft mit starken Einzelspielern. Das Spiel war über die gesamte Spielzeit - meiner Meinung nach - sehr ausgeglichen und sehr intensiv in den Zweikämpfen. Kufstein hatte sicherlich mehr Ballbesitz, wir dafür mehr zwingende Chance. Im Gegensatz dazu ließen wir Kufstein über neunzig Minuten zu keiner richtigen Torchance kommen. Das war schlussendlich auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir zu Hause weiterhin ohne Punktverlust sind. Wir sind in der 17. Minute durch Marvin Kranebitter in Führung gegangen, der zweite Treffer ist uns in der 52. Minute durch Can Alak gelungen. Das tolle Publikum im Rücken hat uns wieder tatkräftig unterstützt und dafür gilt es hier ein großes Lob und ein Danke auszurichten. Aber so schön ein Sieg gegen Kufstein auch ist, so schnell müssen wir uns auf den nächsten Gegner einstellen. Denn mit dem SV Wörgl wartet schon am Dienstag der nächste große Brocken auf uns.“

Beste Spieler SV Telfs: Michael Schennach (Mittelfeld), Philipp Viertler (IV)

