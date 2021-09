Coach des SV Innsbruck nach Nullnummer gegen Hall: „Wir haben uns heute nicht belohnt – aber auch nicht bestraft!“

Details Samstag, 04. September 2021 01:34

Blutjunger Goalie beim SV Innsbruck – Diyar Bakir, Jahrgang 2005, muss in den Kasten und macht seine Sache gegen den SV Hall gut. Matthias Rettenwander bei den Gästen vereitelt mit einer Wahnsinnsaktion die Führung des SVI in der siebenten Minute, dann nur mehr Halbchancen auf beiden Seiten und ein 0:0 der besseren Sorte nach neunzig Minuten. In der Regionalliga Tirol gibt damit der SVI die rote Laterne wieder an Fügen weiter.

Großchance für den SVI in Minute sieben

Der SV Hall hat sich schon einen Puffer zum Tabellenende geschaffen, für den SV Innsbruck wird es in der laufenden Saison um den Klassenerhalt gehen. Am Tabellenende ist es aber enger geworden, denn der SV Fügen hat in der 7. Runde mit einem 3:1 in Imst überrascht. Der SVI muss also punkten. Um nicht den Anschluss an das restliche Feld zu verlieren. Auch in diesem Spiel kann man ein Duell auf Augenhöhe beobachten, der SVI und die Haller Löwen zeigen eine rasante und abwechslungsreiche Partie. In der siebenten Minute Riesenchance für die Heimelf. Eine sehr gute Kombination über Lukas Steinbacher und Julius Leongard Haimpel, aber Ertugrul Yösavel scheitert am ausgezeichneten Matthias Rettenwander im Tor von Hall. Diese Aktion bleibt aber die einzige echte Großchance in Hälfte eins, Halbchancen auf beiden Seiten, ein recht gutes Spiel, aber 0:0 zur Pause.

In Hälfte zwei hat Hall mehr vom Spiel. An der Charakteristik der Partie ändert sich aber nicht viel. Torraumszenen sind Mangelware, es bleibt aber eine Nullnummer der besseren Sorte. Der SVI sammelt einen Punkt ein und verdrängt Fügen wieder auf den letzten Platz. Fügen und der SVI laufen aber Gefahr den Anschluss an das Feld etwas zu verlieren – vor allem dann, falls die Tirol Amateure am Sonntag, dem 5.9.2021, im Heimspiel gegen Kufstein drei Punkte holen.

Beste Spieler SV Innsbruck: Lukas Steinbacher (MF), Matthias Bär (IV), Gregor Engelbrecht (IV)

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „In der ersten Hälfte hatten wir mehr vom Spiel, in Hälfte zwei hatte Hall die größeren Spielanteile. In Summe kann man sagen, wir haben uns heute nicht belohnt, aber auch nicht bestraft. Es war aber ein recht gutes 0:0, ein schnelles Spiel. Extreme Problem haben wir auf der Tormannposition – sechs Goalies können nicht eingesetzt werden und so musste heute Diyar Bakir – Jahrgang 2005 – ran und hat seine Sache gut gemacht.“

