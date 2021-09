Mario Anfang und Akif Güclü analysieren Wacker Innsbruck II gegen Schwaz

Details Montag, 06. September 2021 16:49

Masaki Morass, Trainer des FC Wacker Innsbruck II, muss mit Fieber das Bett hüten – die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht schnellstmögliche Besserung. Co-Trainer Mario Anfang hat in der achten Runde der Regionalliga Tirol gegen den SC Eglo Schwaz das Kommando auf der Trainerbank und er und über 200 Zuschauer und Fans sehen eine höchst interessante und gute Partie. Die Treffer fallen alle in der ersten Hälfte – 2:2 am Ende. Wörgl verliert das Hiemspiel gegen Kitzbühel 1:3, Telfs siegt in Fügen 5:2. Spätestens jetzt - mit vier Punkten Vorsprung auf die Verfolger - ist der SV Telfs ein ganz heißer Kandidat auf einen Play-Off Platz. Das Feld aber noch immer ziemlich eng beisammen. Sechs Punkte trennen Telfs, Wörgl, Schwaz, Imst, Wacker Innsbruck II und Kitzbühel, selbst Kufstein fehlen nur drei Punkte auf den zweiten Play-Off Platz. Auch Hall und Reichenau haben noch Kontakt auf Platz zwei – eine unglaubliche Spannung, die sich in den ersten acht Runden aufgebaut hat.

Am Ende froh, nicht verloren zu haben!

Mario Anfang, Co-Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Zunächst ein Riesenpauschallob an die gesamte Mannschaft – fünf Spiele in vierzehn Tagen ist schon eine unglaubliche Belastung und es gab keine Niederlage in diesen fünf Partien. Gegen Schwaz haben wir leider mit einem Eigenfehler begonnen und Philipp Riegler hat in der ersten Minute die Gäste in Führung gebracht. Das Spiel läuft in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe ab und wir können in der 23. Minute durch Rio Nitta zum 1:1 ausgleichen. Aber wieder ein Gegentreffer nur fünf Minuten später – 1:2 durch Fabian Rieser, wir können aber in der 38. Minute durch Rio Nitta wieder ausgleichen. In Hälfte zwei hat man aber dann den Spielern schon sehr klar die Belastungen der letzten zwei Wochen angesehen, wir hatten aber die Möglichkeit in Führung zu gehen. Schwaz war dann aber auch sehr nahe am Siegestreffer, können am Ende froh sein, dass wir dann nicht noch verloren haben.“

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Rio Nitta (ST) und Renato Babic (V)

Punkt geht absolut okay!

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „Eine sehr spannende Partie, wir konnten durch einen Fehler sofort in Führung gehen. Die Chance auf das 2:0 war da, aber Wacker gleicht nach einer sehr guten Flanke zum 1:1 aus. Die Führung gelingt dann nach einer chaotischen Szene im Strafraum der Heimelf. Mit einem Abspielfehler eröffnen wir aber Wacker die Möglichkeit zum 2:2 – so steht es zur Pause. Wir kommen sehr gut in die zweite Hälfte, haben ganu klar die besseren Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Drei Hunderter können wir nicht nützen. Aber auch Wacker hat die Chance zur Führung nach einem Eigenfehler meiner Elf. Eine Szene im Strafraum hat meiner Ansicht nach schon sehr nach Strafstoß für uns gerochen, aber der Pfiff blieb aus. Wacker II hat eine sehr gute, junge Mannschaft, der Punkt geht absolut okay – wir freuen uns!“

Beste Spieler SC Eglo Schwaz: Fabian Rieser (V), Philipp Riegler (ST)

