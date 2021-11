Kufstein kickt den Tabellenführer Telfs aus der Play-Off Zone

Details Montag, 01. November 2021 21:00

In der 17. Runde der Regionalliga Tirol hat sich der leichte Sinkflug des SV Telfs fortgesetzt. Mit einer 1:2 Niederlage beim FC Kufstein muss Telfs sogar die Play-off Zone verlassen, hat aber natürlich noch immer alle Chancen in den letzten fünf Partien des Grunddurchganges den Platz für das Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2022 zu erreichen.

Doppelpack von Daniel Wurnig – zwei prächtige Schlenzer ins Kreuzeck!

Leider nur etwas mehr als hundert Zuschauer in der Kufstein Arena wollen den Tabellenführer gegen die Heimelf sehen. Kufstein hat zwar keine reale Chance auf das Play-Off mehr, aber dem Tabellenführer will man natürlich schon gerne ein Bein stellen. In den ersten fünfzehn Minuten dominiert aber der Favorit aus Telfs ganz klar die Partie. Aber Kufstein kann sich in Folge gut auf die Gäste einstellen und bekommt immer mehr Kontrolle über die Partie. In der 23. Minute aber ein Fehler im Spielaufbau und der wohl beste Stürmer der Liga, Michael Augustin, trifft zum 1:0 für Telfs. Aber Kufstein antwortet sofort mit Ronald Gercaliu Assist und einem wunderschönen Schlenzer von Daniel Wurnig ins Kreuzeck der Gäste. In den verbleibenden Minuten der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe – mit 1:1 geht es in die Pause.

In Hälfte zwei das Spiel auf des Messers Schneide. In der 71. Minute eine Kopie des Ausgleichstreffers von Kufstein – abermals Daniel Wurnig mit einem Schlenzer ins Kreuzeck – der Außenseiter führt 2:1. In den letzten zwanzig Minuten tut sich offensiv nicht mehr viel, Kufstein hat keine große Mühe den Dreier über die Zeit zu bringen. Für Telfs ein bitterer Rückschlag – mit dieser Niederlage fällt man aus den Top-2 und aus der Play-Off Zone heraus. Telfs bleibt aber natürlich voll im Rennen – es fehlen ja nur ein Punkt auf Wörgl und zwei auf Schwaz.

Beste Spieler FC Kufstein: Ronald Gercaliu (V), Daniel Wurnig (MF)

Jasmin Omahic, Trainer FC Kufstein: „Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg gegen den Tabellenführer. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben aber dann nach und nach das Spiel an uns gerissen. Über weite Strecken aber ein Spiel auf Augenhöhe und ein höchst erfreulicher Sieg, der zeigt, welches Potential in dieser Mannschaft steckt. Dickes Pauschallob für alle Spieler.“

