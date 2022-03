Telfs jubelt über RLW Play-Off – Martin Hofbauer und Werner Rott analysieren

Details Sonntag, 27. März 2022 00:54

Alles klar eine Runde vor Ende des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol. Die Play-Off Zonen sind besetzt. Der SV Telfs ließ sich die Chance nicht nehmen und bezwang tapfer kämpfende Kicker des SV Innsbruck mit 1:0. Damit werden Schwaz und Telfs in das Play-Off der Regionalliga West entsandt. Wörgl, Reichenau, Kitzbühel, Imst und Kufstein spielen im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol weiter. Im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol spielen Wacker Innsbruck II, Hall, die WSG Tirol Amateure, Fügen und der SV Innsbruck gegen den Abstieg.

Foto: Daniel Schönherr - Regionalliga Tirol: SV Innsbruck - SV Telfs 26. März 2022

Ausgleichstreffer kurz vor Schluss wäre verdient gewesen!

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „Im Endeffekt hatte Telfs gefühlt mehr vom Spiel. Julius Perstaller hat die Stange getroffen, wir hatten in der 25. Minute eine Doppelchance und in der 37. Minute eine sehr gute Möglichkeit. Der Treffer für Telfs fällt in der 52. Minute durch Julius Perstaller. Aus meiner Sicht gab es vor dem Treffer ein klares Foul, das nicht geahndet wurde. Der Schiedsrichter hat die Partie aber sonst sehr gut geleitet. In der 59. Minute lief Marvin Kranewitter allein auf unseren Goalie zu, aber der konnte mit Fußabwehr retten. Benjamin Selmanovic hatte für uns allerdings die beste Möglichkeit nach einem Querpass von Lukas Steinbacher. Das 1:1 knapp vor Schluss wäre aus meiner Sicht nicht unverdient gewesen. Mühsam das immer wieder zu sagen: wir halten mit den Spitzenteams der Liga mit, holen aber keine Punkte und sind deswegen in der Tabelle in einer Region, die dem Potential meiner Mannschaft einfach nicht entspricht!“

Bester Spieler SV Innsbruck: Daniel Kofler (IV)

Großer Druck, holpriger Platz

Werner Rott, Trainer SV Telfs: „Ein sehr schwieriges Spiel für meine Mannschaft. Auf der einen Seite der große Druck den Sack Richtung Play-Off zuzumachen, auf der anderen Seite ein holpriger Platz, aber damit muss man ja zu dieser Jahreszeit rechnen. Es war schwer den SVI unter Druck zu setzen. Für die zweite Halbzeit haben wir dann umgestellt. Nach dem 1:0 waren wir dann aber sicherer. Eine strittige Situation, einmal die Stange getroffen. Aus meiner Sicht hatten wir puncto konkrete Tormöglichkeiten einen 3:1 Überhang.“

Beste Spieler SV Telfs: Julius Perstaller, Manuel Rott und Michael Schennach (MF)

