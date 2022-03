Haller Löwen mit Leidenschaft und Wille zum Sieg – Dreier bei den WSG Tirol Amateuren

Details Montag, 28. März 2022 18:23

Vorletzte Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol und der SV Hall bleibt auf der Siegerstraße. Eine sehr entschlossene und kompakte Vorstellung bei den WSG Tirol Amateuren bringt mit einem 3:1 Erfolg drei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein und fünf Punkte Vorsprung auf die WSG. Eine Runde steht im Grunddurchgang noch aus. Hall spielt auswärts am 2.4.2022 bei Reichenau und die WSG Tirol Amateure treten beim FC Wacker Innsbruck II im Innstadion Hatting an.

Foto: Daniel Schönherr

Fehlpässe sorgen für zwei Gegentreffer der WSG

Der SV Hall startet mit einem robusten Defensivkonzept in die Partie und die Heimelf spielt ihnen den Ball in die Beine. Ein Fehlpass in der zehnten Minute eröffnet Hamid Aminpur die Chance zur Führung für die Löwen und dieser lässt sich diese Chance auch nicht entgehen. Hall weiter defensiv, die Hausherren mit viel Ballbesitz, aber kaum gefährlichen Aktionen vor dem Tor der Gäste. In der 42. Minute ein verlorener Zweikampf der Heimelf, auch das Eindringen in den Strafraum kann nicht verhindert werden, der Schuss von Yuta Sakamaki wird noch auf der Linie weggekratzt. Schwer zu sagen ob der Ball im Tor war ohne technische Hilfsmittel – der Treffer zählt. Die Haller Löwen führen zur Pause mit 2:0.

Hoffnung für die Hausherren in der 53. Minute. Eine Vorlage von Felix Kerber auf Daniel Siess und der Anschlusstreffer der WSG zum 1:2. Typisch für die Partie auch die Entscheidung in der 80. Minute. Fehlpass an der Mittellinie, Yigit Baydar mit einem wunderschönen Tor zum 3:1 für Hall. Ein verdienter Erfolg für die Gäste, zu viele Eigenfehler der Heimelf plus Harmlosigkeit vor dem Tor der Löwen.

Beste Spieler SV Hall: Hamid Aminpur (zentrales Mittelfeld), Yigit Baydar (Stürmer)

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Ein typisches Heimspiel für uns gegen einen tief stehenden, defensiv ausgerichteten Gegner. Wir hatten viel Ballbesitz im ungefährlichen Bereich. Bei den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, war der letzte Pass nicht sauber und ungenau. Dazu ein schlechtes 1:1 Duell gegen den Tormann. Am gefährlichsten waren wir noch über Standardsituationen.Wir haben Chancen vorgefunden, aber nicht verwertet. Die Gegentore waren Bälle, die richtig in die Beine von Hall gespielt wurden. Hall ist defensiv gestanden und hat sich auf zweite Bälle und Konter konzentriert. Hall macht die Punkte verdient und leidenschaftlich. Wir hatten keine richtige Idee um den Riegel zu knacken. Dazu kam bei uns eben die Abschlussschwäche, Mund abputzen. Für Heimspiele müssen wir uns etwas einfallen lassen. Jetzt geht es aber zuerst zum Derby gegen Wacker Innsbruck II – wir bleiben gut drauf, Diese Niederlage hat uns nicht geschadet.“

Foto: Daniel Schönherr