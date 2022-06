Regionalliga: Imst und Wörgl spielen um Titel im oberen Play-Off – Fragezeichen im Abstiegskampf

Details Montag, 13. Juni 2022 23:01

Im oberen Play-Off ist in der Regionalliga Tirol alles klar – es kommt zum direkten Titelduell am 18. Juni zwischen Wörgl und Imst. Im unteren Play-Off hat der Verband die Entscheidung getroffen Wacker Innsbruck II nach dem letzten Spiel auf die letzte Tabellenposition zu setzen. Das große Fragezeichen ist aber, ob und wie geht es mit Wacker Innsbruck generell weiter. Die ersten Aussagen vom Insolvenzverwalter und vom KSV klingen düster.

Wörgl lässt Kufstein keine Chance

Im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol wird es zum erwarteten direkten Duell zwischen Imst und Wörgl um den Titel und einen Fixplatz in der ersten Runde des ÖFB Cup 2022/2023 kommen. Wörgl geht in Kufstein in der 16. Minute durch Aleksandar Skrbo mit 1:0 in Führung, Daniel Egger und abermals Skrbo legen noch vor der Pause nach. Das 1:3 von Kufstein kurz nach der Pause durch Maximilian Pfeifer, Wörgl per Strafstoß zehn Minuten später durch Marvin Schöpf zum 4:1. Aleksandar Skrbo macht seinen dritten Treffer in der 68. Minute, Daniel Egger seinen zweiten in Minute 77. Ein klarer 6:2 Erfolg am Ende für Wörgl, denn Laurenz Flörl gelingt noch in der Nachspielzeit der zweite Treffer für Kufstein. In der zweiten Partie trennen sich Kitzbühel und Reichenau 1:1. Das Finale um den Titel am 18. Juni 2022 um 18 Uhr in Wörgl – der SC Imst ist zu Gast. Am 15. Juni treffen bereits Kitzbühel und Kufstein um 19 Uhr aufeinander.

Wacker Innsbruck wird im unteren Play-Off an die letzte Stelle gereiht

Nach dem bewilligten Konkursantrag gegen den FC Wacker Innsbruck hat sich die Lage im unteren Play-Off der Regionalliga Tirol grundlegend verändert. Ziel von Wacker Innsbruck ist es ja in der Regionalliga Tirol weiter zu spielen. Es gibt aber erhebliche Fragezeichen ob dies möglich sein wird. Der Insolvenzrichter schloss eine Fortbetrieb des Unternehmens nach erster Bestandsaufnahme aus, der KSV erklärte, dass kaum Liquidität vorhanden ist. Fix ist dass es maximal zwei Aufsteiger aus der Tirol Liga geben wird. Geht es bei Wacker Innsbruck nicht weiter, wird wohl der Vorletzte des unteren Play-Off – der SV Innsbruck – Relegation gegen den Vizemeister der Tirol Liga spielen. Man muss aber die nächsten Tage und Wochen abwarten, wie am Ende die Auf- und Abstiegsfrage geklärt wird. Fügen gewinnt in der vorletzten Runde auf alle Fälle gegen Wacker Innsbruck II mit 3:2 und bleibt fix in der Regionalliga, ebenso die WSG Tirol Amateure, die gegen den SV Innsbruck mit 3:1 gewinnen.