Knappe Niederlage von Kitzbühel in Wörgl

Neue sportliche Führung beim SV Wörgl, der Start in die Regionalliga Tirol Saison 2022/23 ist geglückt. Zu Gast der FC Eurotours Kitzbühel, der mit Mario Anfang ebenfalls einen neuen Trainer hat. Wörgl setzt sich mit Emir Music auf der Trainerbank knapp mit 1:0 durch. Die Partie zwischen dem SV Hall und dem FC Kufstein, die wegen eines Gewitters abgebrochen werden musste, wird am Dienstag, dem 26. Juli 2022, um 19:30 Uhr noch einmal angepfiffen.

Aleksandar Skrbo mit dem Siegestreffer für Wörgl

Das Eröffnungsspiel der Runde brachte mit Wörgl den ersten Sieger der Runde. Im ersten Spielabschnitt dominierten die Hausherren, überragend zu diesem Zeitpunkt das Mittelfeld der Wörgler, angeführt von Kapitän Johannes Erb und Drazen Kekez. Die Führung nach guter Vorarbeit vom Neuzugang Yusuf Ömer Özüyer durch Aleksandar Skrbo war hochverdient, wenn gleich kurz zuvor der Kitzbüheler Christian Pauli, nach verunglückten Abschlag vom Wörgler Tormann Aleksandar Topic, einen sogenannten Hunderter Vergab. Aleksandar Topic rettete mit tollem Reflex in höchster Not und besserte somit seinen vorangegangen Fehler gekonnt aus. Nach dem Führungstreffer hatten die Wörgler alles in Griff, die jungen Matthias Gugglberger, Laurenz Flörl, Aleksandar Markovic und der unermüdliche Julian Schulnig ergänzten die erfahrenen Spieler, wie Dejan Kostadinovic, Dino Bevab und AleksnadraSkrbo, gekonnt.

Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Einmal allerdings lag der Ausgleich in der Luft: Stefan Lauf, Neuzugang aus Dornbirn in den Reihen der Kitzbüheler zwang mit seinem gewaltigen Halbvolley aus 25 Meter Wörgls Tormann Topic zur Glanzparade. Die Hausherren standen kompakt, kämpften wie die Löwen und siegten letztendlich 1:0.

Emir Music, Trainer SV Wörgl: „Auftaktsieg! Erste Halbzeit gut, im zweiten Durchgang nicht viel zugelassen, ein Lob an alle. Der Start in eine neue Saison ist immer schwierig, speziell nach dem Umbruch im Sommer. Die Gäste haben die besseren Chancen gehabt ehrlich gesagt, der Sieg ist aber in Summe trotzdem verdient!“