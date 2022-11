Schwaz und Reichenau schließen mit Siegen gegen die WSG Tirol Amateure bzw. Wörgl zur Tabellenspitze auf

Details Dienstag, 01. November 2022 00:51

Die Sieger der 17. Runde der Regionalliga Tirol heißen ganz klar SC Eglo Schwaz und SVG Reichenau. Das Top-Duo Kufstein und Silz/Mötz kann nicht punkten, Schwaz gewinnt bei den WSG Tirol Amateuren nach hartem Fight 3:2 und Reichenau siegt in Wörgl 2:0. Damit trennen die Top-4 ein einziger Punkt, Imst lauert etwas weiter hinten nach dem 1:0 gegen Kufstein mit sechs Punkten Rückstand auf die Play-Off Zone.

WSG Tirol Amateure liefern Schwaz mitreißenden Fight

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Ein tolles Fußballspiel! Wattens ist mit neun Spielern aus dem Profikader in die Partie gegangen. Beide Mannschaften haben ihr Spiel schnell und intensiv angelegt. Für die WSG ein unglücklicher Rückstand in der 25. Minute durch ein Eigentor. Sechs Minuten später ein Traumtor meiner Mannschaft. Paul Heel trifft per Seitfallvolley zum 1:1. So ging es mit einer 2:0-Führung für meine Mannschaft in die Kabine. In der 54. Minute das 3:0 von Johannes Kinzner per Freistoß. Immer wieder kleinere Möglichkeiten für uns – zweimal durch Patrick Knoflach. In der 62. Minute das 1:3 für die WSG nach einem verwandelten Strafstoß von Patricio Lautaro Rinaldi. Wattens würde stärker – vier Minuten vor dem Schlusspfiff das 2:3 durch Yannick Vötter. Das war auch die letzte Chance von Wattens, wir hatten durch Elias Gruber noch die Möglichkeit auf das 4:2 – er stand allein vor dem Tor der Heimelf, konnte aber nicht verwerten. Werbung für den Fußball – ein sehr attraktives Spiel von beiden Mannschaften und ein verdienter Sieg meiner Elf!“

Wörgl mit dem letzten Aufgebot gegen Reichenau

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Innsbrucker gingen durch zwei abgelauerte Rückpässe aus dem Nichts mit 2:0 in Führung. 1:0 durch Fabian Kraxner in der 20. Minute, sechs Minuten später 2:0 durch Philipp Thurnbichler. Die Hausherren, die wie auch in den Wochen zuvor auf acht (!) Spieler verzichten mussten, hielten aber trotzdem erstaunlich gut mit und hatten vor allem in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel. Pech hatte Marvin Schöpf bei seinem Stangenschuss zehn Minuten vor Ende der Begegnung. Am Ende hätten sich die Mannen um Trainer Demir einen Punkt verdient. Die Gäste präsentierten sich als geschlossenes Team und bleiben somit weiter an der Spitze der Liga dran. Wörgl kämpfte und spielte mit dem letztem Aufgebot beeindruckend, konnte die Niederlage aber dennoch nicht abwenden!“