Kitzbühel mit Dreier gegen Kundl, aber drei weitere Spieler verletzt!

Details Dienstag, 01. November 2022 14:08

Vom Verletzungspech verfolgt ist der FC Eurotours Kitzbühel. Beim 2:1 Erfolg gegen den SC Holz Pfeifer Kundl haben sich drei weitere Spieler verletzt. Kitzbühel konnte einen 0:1 Rückstand drehen und hat damit den Kontakt zur oberen Play-Off Zone der Regionalliga Tirol gehalten. Telfs hat auf Platz sieben der Tabelle drei Punkte mehr am Konto als Kitzbühel.

Kitzbühel dreht Partie gegen Kundl

Mario Anfang, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Unsere Mannschaft ist einfach sehr verunsichert. Wir sind in der ersten Halbzeit einfach nicht ins Spiel gekommen. Ein Freistoß für die Gäste in der 20. Minute und ein unglückliches Gegentor zum 0:1 durch Sandro Essl. In der zweiten Halbzeit sind wir besser aufgetreten, haben uns mehr zugetraut. Wir sind intensiver ins Spiel gegangen und haben versucht, auch mehr in die Tiefe zu spielen. In der 59. Minute ist Xaver Adam Kroll das 1:1 gelungen, in der 70. Minute das 2:1 durch Christoph Notdurfter. Hatten auch die Möglichkeit auf das 3:1. Leider haben wir wieder drei verletzte Spieler – sind wirklich vom Pech verfolgt!“

Die letzte Runde 2022

Am 5. und 6. November 2022 wird die letzte Runde im Jahr 2022 gespielt und wenn man so will, wird auch der Herbstmeister ermittelt. Es gilt aber auch vorauszuschauen. Die Top-2 nehmen am Regionalliga West Play Off 2023 teil, Platz drei bis sieben machen im oberen Play-Off der Regionalliga weiter. Unter diesen werden dann auch die Mannschaften ermittelt, die neben den beiden Teilnehmern am Regionalliga West Play-Off 2023 in der Regionalliga West 2023/24 – im alten Format mit sechzehn Mannschaften – spielen werden. Leader Kufstein spielt in der letzten Runde 2022 in Kundl, hat also eine gute Chance, mit einem Dreier als Tabellenführer in den Winter 2022/23 zu gehen. Silz/Mötz, die große Überraschung im Herbst 2022, spielt zu Hause gegen Kitzbühel. Auch Schwaz tritt zu Hause gegen die Haller Löwen an. Fügen ist in Reichenau zu Gast, Wörgl spielt in Telfs und Imst empfängt die WSG Tirol Amateure.