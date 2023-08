Spielanalysen der Duelle zwischen Wörgl und Kundl bzw. Kematen gegen die WSG Tirol Juniors

Details Samstag, 26. August 2023 14:29

Tendenziell viele kleine Überraschungen zum Auftakt der sechsten Runde der Regionalliga Tirol. Die größten wohl der 4:1 Erfolg von St. Johann in Fügen und das 3:0 von Volders gegen Telfs. Der SV Wörgl gewinnt gegen den SC Holz Pfeifer Kundl mit 2:0. Die WSG Tirol Juniors zeigen beim SV Kematen ihre fußballerische Klasse, sind aber im Abschluss nicht so effektiv wie in Person Sam Abfalterer der SV Kematen es ist. Kematen gewinnt mit 2:1.

Reinhard Hofer und Reinhold Ebenbichler analysieren Wörgl gegen Kundl

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Im Derby der beiden Traditionsvereine sahen die zahlreich erschienenen Zuschauer in der ersten Halbzeit eine tolle Heimmannschaft. Gutes Kombinationen am laufenden Band, gute Torchancen und eine auch dieser Höhe verdiente Pausenführung. Von den Gästen war in diesem Abschnitt kaum etwas zu sehen. Die Treffer für Wörgl haben Mathäus Hundögger in der 10. und Julian Schulnig in der 19. Minute erzielt. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener. Kundl war optisch überlegen, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Am Ende ein verdienter Sieg der gut spielenden Wörgler Mannschaft. Der junge Schulnig, Schönlechner, Stojcic, Kapitän Bevab sowie Kekez überzeugten bei Wörgl!“

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz unterlag im Derby beim SV Wörgl verdient mit 0:2. Kundl zeigte vor allem in Halbzeit eins eine unterirdisch schlechte Leistung. Die Truppe von Trainer Roger Kühmaier ließ alle Tugenden vermissen, die man benötigt, um ein Derby erfolgreich zu gestalten. Die Gastgeber hatten leichtes Spiel, nahmen die Kundler Geschenke gerne an und hätten schon vor der Halbzeitpause den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Nach dem Wechsel wurde das Kundler Spiel ein wenig besser, aber die Offensive bleib bis auf einen Stangenschuss weitgehend wirkungslos. So bezog der SCK die dritte Niederlage in Folge und ist bereits seit über 300 Minuten ohne eigenen Torerfolg!“

Doppelpack von Sam Abfalterer für Kematen gegen die WSG Tirol Juniors

Samuel Glatz, Trainer SV Kematen: „In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft wenig Zugriff auf das Spiel gehabt. Ein technisch sehr guter Gegner! Nach einem Standard ist uns aber ein sehr guter Chipball auf Sam Abfalterer in der 44. Minute gelungen und die Führung knapp vor der Pause. In der zweiten Hälfte waren die Gäste spielbestimmend. Wir haben es mit Bällen in die Tiefe versucht, Abfalterer ist mit einem Schuss an die Latte gescheitert. Auch Plattner hatte eine sehr gute Möglichkeit. Die Gäste sehr gut, aber im letzten Drittel fehlt noch die Effektivität. In der 55. Minute eine sehr gute Flanke auf Sam Abfalterer, dieser nimmt den Ball mit der Brust herunter und trifft zum 2:0. Renato Babic kann nach einer Gelb-Roten Karte gegen die Gäste in der 68. Minute noch in der 75. Minute auf 1:2 verkürzen. Sicherlich hat uns die Führung knapp vor der Pause, nach dem wir kaum Zugriff auf das Spiel hatten, sehr geholfen, den Dreier einzufahren!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.