Yannick Vötter schießt Tirol Juniors zum Sieg gegen Fügen – Ebbs holt sich Dreier in Völs

Details Dienstag, 05. September 2023 00:48

Nach sieben Runde der Regionalliga Tirol kann man schon sagen: Es wird eng! Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs konnte mit einem 2:1 beim Völser SV zur Tabellenspitze aufschließen und auch die WSG Tirol Juniors lassen sich nicht abhängen. 3:1 gegen den SV Fügen und so trennen die Top-7 ganz vier Punkte und dem Tabellenletzten Kundl fehlen auch nur vier Punkte auf das Tabellenmittelfeld.

Coach von Ebbs nach Sieg in Völs: „Haben den Dreier nach Hause verteidigt!“

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Chancen auf beiden Seiten, wir hatten einen Stangenschuss z verzeichnen. Nach einem Eckball ging Völs in der 23. Minute durch Christoph Markt in Führung. Drei Minuten später ein Strafstoß für meine Mannschaft und das 1:1 durch Marcel Schmid. In der 45. Minute hat Völs einen Strafstoß verschossen. Marcello Dindl zieht aus zwanzig Metern in der 60. Minute ab und trifft zur 2:1 für unsere Elf. In Folge versucht Völs alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, aber es gibt keine richtige Topchance mehr. Wir haben den Dreier nach Hause verteidigt!“

Tirol Juniors lassen sich nicht abhängen: Sieg gegen Fügen!

Manuel Ludwiger, Trainer WSG Tirol Juniors: "In der ersten Halbzeit war es die bisher beste Saisonleistung. Wir haben das Spiel dominiert und die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es war eine gute Reaktion auf die zwei unglücklichen Niederlagen zuletzt. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Dieser Sieg tut der Moral sehr gut." (Quelle: WSG Tirol hp)

WSG Tirol Juniors – SV Fügen 3:1 (3:0)

03. September 2023 | 10:30 Uhr

Tore: 1:0 Vötter (12‘), 2:0 Vötter (25‘), 3:0 Vötter (29‘); 3:1 Okungbowa (ET|55‘)

