Kitzbühel gegen Wörgl keine Werbung für die Regionalliga Tirol – Völs gewinnt das Mittelfeldduell in Kematen klar!

Details Samstag, 09. September 2023 00:48

Drei Spieler der achten Runde der Regionalliga Tirol werden schon am Freitag, dem 8. September 2023, ausgetragen. Tabellenführer FC Eurotours Kitzbühel erwischt keinen guten Tag, die Gäste aus Wörgl angesichts der großen Verletzungssorgen äußerst defensiv. In einer schwachen Partie kann Wörgl aber mit einem 0:0 sich besser leben als Kitzbühel. Ebenso ein Remis zwischen Fügen und dem IAC – aber ein höchst attraktives 3:3. Das richtungsweisende Duell Richtung Tabellenspitze aus dem Mittelfeld heraus gewinnt der Völser SV mit 3:0 beim SV Kematen. Volders, St. Johann und Ebbs haben es nun in Heimspielen am Fuß die Tabellenführung vor der englischen Woche zu fixieren.

Matte Nullnummer zwischen Kitzbühel und Wörgl

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In Summe ein gerechtfertigtes Remis mit dieser Nullnummer. Wir haben heute offensiv eigentlich nichts zusammengebracht, Wörgl hat sich hinten hineingestellt. Die beste Chance der Partie ein Weitschuss in den ersten Minuten der Gäste, der an die Stange ging, der Nachschuss war drin, es wurde aber auf abseits entschieden und das Tor hat nicht gezählt. Ich muss sagen ein sehr mattes 0:0, positiv ist nur, dass bei uns die null steht. Wir waren zu inkonsequent, um Wörgl knacken zu können!“

Völs nach Führungstreffer in Kematen gnadenlos effizient!

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Über 600 Zuschauer haben in den ersten zwanzig Minuten klar überlegene Gäste gesehen. In der ersten Minute allerdings musste unser Goalie eine Topchance von Sam Abfalterer entschärfen und wie wir alle wissen, das ist nicht so leicht! Kematen über Standards gefährlich. In der 33. Minute allerdings ein schöner Spielzug meiner Mannschaft und Marco Brindlinger konnte uns in Führung bringen. In Folge meine Elf gnadenlos effizient. Sechs Minuten und sieben Minute nach dem 1:0 schlägt Johannes Kinzner doppelt zu und bringt Völs 3:0 in Führung. In Hälfte zwei gelingt uns eine klare Spielkontrolle. Die Umschaltmöglichkeiten werden von meiner Elf aber nicht sauber zu Ende gespielt. Aber der Dreier für Völs war nicht mehr gefährdet!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.