Helmut Kraft übernimmt die Gladiatoren vom Oberland!

Details Donnerstag, 27. Februar 2020 18:13

Paukenschlag bei der SPG Silz/Mötz! Seit 25. Februar 2020 ist eine Ära beendet – Aleksandar Matic ist nicht mehr Trainer und wird von einem Ex-Bundesliga Kollegen ab März 2020 abgelöst – Helmut Kraft übernimmt. Aleksandar Matic hätte den Abschied im Sommer nach der Rückrunde der Tirol Liga feiern sollen und man wollte ihm eigentlich einen gebührenden Abschied – angesichts seiner Verdienste – bereiten. Nun ist es doch anders gekommen – für Matic selbst kam die Abberufung höchst überraschend. Wohl nur ein kleiner Trost, dass nun ein sehr prominenter Kollege übernimmt.

Meine Liebe gehört weiterhin den Gladiatoren vom Oberland!

Aleksandar Matic, Ex-Trainer SPG Silz/Mötz: „Für mich selbst kam die Abberufung am Dienstag vollkommen überraschend. Ich muss damit leben und die ganzen Umstände haben an meiner Einstellung zu meinem Verein absolut nichts geändert. Ich wünsche vor allem der Mannschaft und dem neuen Trainer viel Erfolg! Ich denke aber doch, dass ein Abschied angesichts meiner erfolgreichen Arbeit über sechs Jahre nach Ende der Saison „verdient“ gewesen wäre. Natürlich bleibt ein wenig Bitterkeit zurück – aber es geht in erster Linie um den Verein und eine erfolgreiche Zukunft der Mannschaft. Das wünsche ich allen von ganzem Herzen!“

