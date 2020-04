Saisonabbruch: Deutliche Kritik vom SV Innsbruck, dem FC Pfunds und von Flaurling/Polling

Details Montag, 20. April 2020 21:07

Unverständnis über die Art und Weise des Saisonabbruchs quer durch alle Tiroler Ligen. Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie werden einhellig gut geheißen, die Wertung oder besser gesagt die Annullierung der Hinrunde vom Herbst 2019 stößt aber auf harsche Kritik. Man hätte sich zumindest die Zeit nehmen können um sich eine gerechtere Lösung einfallen zu lassen. Vom Obmann von Erl wurde zum Beispiel ein Bonuspunktesystem vorgeschlagen und auch der Trainer des FC Flaurling/Polling hat einen Vorschlag der sportlich sicherlich besser wäre. Aber offenbar wurde keine Diskussion zugelassen,aber vielleicht gibt es doch noch Nachbesserungen. In Zeiten von Corona ja üblich und in dieser Frage sehr begrüßenswert. Großen Frust gibt es natürlich auch beim Herbstmeister der Tirol Liga, dem SV Innsbruck und beim FC Pfunds (Oberes Gericht) in der 1. Klasse West.

Arbeit von über zwei Jahren ausgelöscht!

Markus Seelaus, Trainer SV Innsbruck: „Wir sind wirklich sehr enttäuscht, hätten zumindest erwartet, dass der Tabellenstand in irgendeiner Art und Weise angerechnet wird. So drückt man einfach auf den Reset-Knopf und löscht die komplette Arbeit von 2 1/2 Jahren aus! Niemand weiß im Moment wie es weitergehen wird, sind einfach nur enttäuscht!“

Sehr bitter

Andreas Haidegger, Obmann FC Pfunds: „Als Herbstmeister mit fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten ist für uns der Abbruch der Meisterschaft sehr bitter. Die Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung im Herbst geboten und ist leider nicht belohnt worden!“

Man hat es sich zu einfach gemacht!

Helmut Bertsch, Trainer FC Flaurling/Polling: „Diese Entscheidung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man kann die Meisterschaft abbrechen bzw. annulieren, für die Maßnahmen wegen der Corona Krise habe ich vollstes Verständnis - Gesundheit geht vor! Aber man hat es sich meiner Meinung hier zu einfach gemacht. Denn die, die vorne mitspielen fallen um einen möglichen Aufstieg um und die abstiegsgefährdeten Teams sind save. Nicht gerade sehr diplomatisch. Man hätte zum Beispiel die Meisterschaft ohne weiteres wieder starten können, aber mit den vom Herbst erspielten Punkten der jeweiligen Mannschaft, somit wäre keiner bevorzugt bzw. benachteiligt! Auch hätte man die Vereine über eine Meinungsumfrage darüber informieren können. Somit hätte man zum einen ein Feedback von Seiten der Vereine bzw. hätte der ein oder andere Verein Lösungsvorschläge. Aber hier wurde wieder über den Köpfen der Vereine hinweg entschieden!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten