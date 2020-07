Miniturnier am 11. Juli 2020: Kundl gegen Wörgl, Kufstein und Kirchbichl

Details Dienstag, 30. Juni 2020 18:18

Nachdem mit 1. Juli 2020 wieder normales Training erlaubt ist, nimmt auch die Testspielsaison Sommer 2020 Fahrt auf. Im Juli wird deswegen heftig getestet und der SC Holz Pfeifer Kundl wird am 11. Juli in Wörgl ein Miniturnier gegen die Gastgeber, den FC Kufstein und Kirchbichl bestreiten. Neu in der Tirol Liga der FC Zirl nach dem freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga Tirol – und mit einem Punktemalus.

Kaum Kaderänderungen in Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Nach den angekündigten Lockerungen mit 1. Juli gehen wir von einem regulären Meisterschaftsstart mit 8. August aus. Die Vorbereitung läuft so weit ganz gut. Der Kader wurde im großen und ganzen gehalten. Neu in der Mannschaft ist Luca Gruber (zurück aus Buch), Erol Sezgin hat den SCK in Richtung Bruckhäusl verlassen.

Ziele zu definieren ist zur Zeit natürlich schwierig. Unser junges Team entwickelt sich kontinuierlich weiter, und somit sollte es auch leistungsmäßig wieder einen Schritt nach vorne gehen. Zudem sind mit Clemens Kogler und Lukas Gwiggner zwei dauerverletzte Spieler in den Kader zurückgekehrt, somit ist auch wieder mehr Breite im Kader.

Am 11. Juli findet ein Miniturnier in Wörgl statt, bei dem neben dem Gastgeber SV Wörgl noch der FC Kufstein, der SV Kirchbichl und der SC Pfeifer Holz Kundl teilnehmen. Anpfiff zum ersten Spiel im Wörgler Sportzentrum ist um 15:00.“

Zirl startet mit minus neun Zählern!

Die Neuauflage der abgebrochenen Meisterschaft der Tirol Liga des Vorjahres hat eine ganz wesentliche Änderung aufzuweisen. Zirl hat sich freiwillig aus Regionalliga Tirol zurückgezogen und dafür neun Minuspunkte als Malus aufgebrummt bekommen. Für Zirl spielen die WSG Tirol II in der Regionalliga. Die Regionalliga startet am 1. August und spielt bis 7. November. Die Tirol Liga startet am 8.8. mit der 15. Runde und spielt ebenfalls bis 7. November. Alle Ligen mit vierzehn Teams starten am 8.8. und spielen bis 31.10.2020. Das Play-Off der Regionalliga West wird in fünfzehn Runden vom 13.3. bis 5.6. 2021 ausgespielt.

