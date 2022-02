Kaderänderungen Silz/Mötz und Kundl unterliegt im Testspiel in Fügen

Details Donnerstag, 10. Februar 2022 01:08

Der SC Holz Pfeifer Kundl war im Herbst 2021 eine der großen positiven Überraschung in der Tirol Liga – Platz vier! Im Testspiel am 8.2.22 gegen den SV Fügen konnte man nur in der ersten Hälfte mithalten – am Ende gab es eine 1:5 Niederlage. Total in die Hose – wie es Trainer Helmut Kraft ausdrückt – ging der Test des Herbstmeisters der Tirol Liga SPG Silz/Mötz gegen Telfs – eine 1:8 Niederlage. Die SPG aber extrem ersatzgeschwächt, der Trainer hofft dass sich dies bis zu den kommenden Testspielen ändert. In etwas mehr als einem Monat startet ja bereits die Rückrunde der Tirol Liga – Silz/Mötz spielt in Zirl, Kundl empfängt Volders.

Silz/Mötz Kaderänderungen und Vorbereitung

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Zur SPG Silz/Mötz wechselte in der Winterpause Paolo Rossetti , der um Herbst in Zams spielte.

Die Vorbereitung ist gekennzeichnet von vielen abwesenden Spielern - COVID, Verletzungen, schulischen Verpflichtungen, Urlaub, Bundesheer - was alles andere als vorteilhaft ist. So ist auch das erste Testspiel gegen Telfs vollkommen in die Hosen gegangen - Endstand 1:8. Die noch folgenden Spiele gegen Schwaz, Schönwies und Reichenau sollten einen besseren Verlauf nehmen. Bis zum Kurztrainingslager am Gardasee vom 3.3. bis 6.3.22 stehen hoffentlich mehr Spieler bei den Trainingseinheiten und Testspielen zur Verfügung, ansonsten wird das Frühjahr sehr schwierig werden!“

Kundl unterliegt im Test Fügen klar

Im zweiten Vorbereitungsspiel konnte der SV Fügen den SC Kundl, die Nummer vier der Tirol Liga, bei nebeligen Verhältnissen mit 5:1 (1:1) besiegen. Die Tore für Fügen erzielten Stefan Hussl (2), Christoph Heim (2) und Mario Emberger. Am Samstag, dem 12.2.2022 steht für Fügen der Test gegen den SV Wörgl am Programm, Anstoß ist um 14 Uhr am Fügener Kunstrasen!