Neue Trainer in Prutz/Serfaus und Natters

Details Samstag, 09. Juli 2022 01:34

Trainerduell Josef Deutschmann gegen Thomas Löffler zum Auftakt der Tirol Liga am letzten Juliwochenende 2022. Josef Deutschmann ist neu auf der Trainerbank der SPG Prutz/Serfaus, Thomas Löffler ist neu auf der Trainerbank des FC Koch Türen Natters und genau diese beiden Mannschaften treffen in der ersten Runde aufeinander. Mittlerweile sind schon ein paar Spiele der ersten Runde terminisiert. IAC gegen Mayrhofen wird am 30.7.2022 um 17 Uhr angepfiffen, SK St. Johann gegen Union Innsbruck um 18:30 Uhr. Einen Tag später um 17 Uhr treffen Münster und Oberperfuss bzw. Ebbs und Volders aufeinander. Eröffnet wird die Meisterschaft am Freitag, dem 29.7.2022 mit der Partie Mils gegen Absteiger SV Innsbruck um 18:30 Uhr.

Neuer Trainer und Kaderabgänge bei Prutz/Serfaus

Prutz/Serfaus begrüßt ganz herzlich den neuen Headcoach Josef „Joe“ Deutschmann und Co-Trainer Emrah Can bei der SPG. Unterstützt werden die beiden von Nurettin „Nuri“ Cakir als zweitem Co-Trainer und von Dominik „Langer“ Sandbichler als Tormanntrainer.

Lex Jäger, Obmann SPG Prutz/Serfaus: „Der Weg zur Verpflichtung von Joe war ein langer und harter, aber am Ende überwiegt die Freude darüber, dass wir mit Joe unseren absoluten Wunschkandidaten verpflichten konnten. Wir freuen uns auf die ersten Auftritte unserer Mannschaft unter seiner Leitung und wünschen ihm und seinem Trainerteam alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben.

Josef Deutschmann, Trainer SPG Prutz/Serfaus: „Ich freue mich sehr, dass es am Ende geklappt hat. Als der Lex mich erneut angerufen hat, habe ich zugesagt und bin nun voll motiviert. Bis zum Saisonstart ist wenig Zeit, aber wir müssen und werden den Fußball in dieser kurzen Zeit nicht neu erfinden. Gutes soll beibehalten bleiben und Schwachpunkte sollen Schritt für Schritt ausgemerzt werden. Ich freue mich auf eine junge und hungrige Truppe, die in der letzten Saison schon gezeigt hat, was sie kann. Platz acht in der HYPO Tirol Liga kann sich sehen lassen. Ich freue mich auf spannende Spiele und Spieler und habe einen klaren Matchplan, den ich den Jungs in den nächsten Wochen näherbringen werde. Ich kann versprechen, dass wir alles geben werden, um dem tollen und treuen SPG-Publikum in der neuen Saison spannende und tolle Matches zu liefern.

Emrah Can, Co-Trainer SPG Prutz/Serfaus: „Auch ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Joe diese tolle Chance bekomme. Joe und ich kennen uns schon einige Zeit und wir werden gemeinsam unser Bestes geben, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Mir ist es wichtig, dass Dinge klar angesprochen werden und wir alle offen und ehrlich miteinander arbeiten. Ich habe ein gutes Gefühl und freue mich.

Das Ende einer Saison bringt traditionell auch Veränderungen im Kader mit sich. Dominik Sandbichler, Alex Kregar und Günter Stöckl hat die SPG bereits offiziell verabschiedet. Bevor die Neuzugänge präsentiert werden, verabschiedet sich die SPG von jenen Spielern, die nächste Saison nicht mehr für die SPG Prutz/Serfaus am Feld im Einsatz sein werden.

Mahmut Bozkurt, den alle nur unter „Musti“ kennen, hat die tolle Möglichkeit bekommen, in der nächsten Saison für die SVG Reichenau in der Regionalliga Tirol zu kicken und wechselt damit in den Osten der Landeshauptstadt. Manuel Buchhammer alias Elmar, welcher bereits seit dem Nachwuchs für die SPG gekickt hat, hat sich dazu entschieden zu seinem Heimatverein nach Ried zu wechseln. Daniel Stöckl hat sich aus beruflichen Gründen dazu entschlossen, seine Karriere zu unterbrechen.Auch Theo Mungenast lief seit dem Nachwuchs im SPG-Trikot auf. Er hat sich dazu entschieden, in der kommenden Saison seine Fußballschuhe für den SV Zams - seinen Heimatclub - zu schnüren. Manuel Lentsch wechselt nach vielen Jahren bei der SPG ebenfalls zurück zu seinem Heimatclub nach Ried. Hawar Ilhan wechselt nach einer Saison im SPG-Dress zurück zum SV Landeck. (Quelle: SPG Prutz/Serfaus fb)

Auch in Natters wurde der neue Trainer vorgestellt

Thomas Löffler ist der neue Trainer des FC Koch Türen Natters. Der FC Natters teilt zu dieser Neubesetzung mit: Wir freuen uns mit dir den weiteren Natterer Weg zu gehen! Thomas war zuletzt als Trainer des Wacker Innsbruck II tätig und bringt ebenfalls Profierfahrung als Spieler mit!