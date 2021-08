Enge Partien zwischen Natters und Volders bzw. Zams und Zirl

Details Montag, 30. August 2021 15:46

Kellerduell – soweit man das nach fünf Runden sagen kann – in der sechsten Runde der Tirol Liga. Luzian Bouvier SV Zams trifft auf den FC Zirl – beide Mannschaften konnten in der laufenden Saison noch keine Punkte erobern. Zams setzt sich knapp mit 1:0 durch, Zirl muss weiter auf den ersten Zähler warten. Der FC Koch Türen Natters tut sich gegen den FC Volders schwer, kann aber am Ende doch mit 1:0 gewinnen.

Natters gegen Volders in Hälfte eins keine Klassepartie

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Von Beginn an ein ziemlich durchwachsenes Spiel, sehr zerfahren. Die Gäste hatten ein leichtes Übergewicht an Spielanteilen, sehr viel ist über kämpferische Tugenden gelaufen. Beide Teams am ehesten noch aus Standards gefährlich. Nach fünf Minuten kann sich unser Goalie Sebastian Pointner auszeichnen. Wir hatten leider nichts zuzusetzen, notwendige Auswechslungen haben den Spielrhythmus zusätzlich gestört. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel von beiden Mannschaften offensiver geführt, auch die Gangart wurde entschlossener. Es war ziemlich klar – ein Tor wird diese Partie wohl entscheiden. In der 83. Minute ist uns dann dieser Treffer nach einem Zuspiel von Andreas Fritz gelungen – Torschütze Alexander Plattner. Dann haben wir den Dreier über die Zeit gebracht, so richtig konkrete Möglichkeiten haben die Gäste nicht mehr gehabt. Die Gäste haben mit hohen Bällen agiert, am Ende ein nicht unverdienter Erfolg – ein geschlossener Arbeitssieg.“

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Sebastian Pointner (Tor), Alexander Plattner (MF), Emanuel Baumüller und Andreas Bacher

Zams holt sich die ersten Punkte gegen Zirl

Josef Haslwanter, Trainer Luzian Bouvier SV Zams: „Von den Möglichkeiten auf einen Treffer her waren wir in der ersten Halbzeit klar besser. Die Gäste hatten keine Möglichkeit, keine Tore zur Pause. In Hälfte zwei eine echte Kampfpartie mit einer Großchance für die Gäste. Unser Treffer in der 64. Minute war wirklich gut heraus gespielt – perfekt durchgesteckt und Paulo Rossetti hat dann abgeschlossen. So richtig gute Chancen haben die Gäste nach unserer Führung nicht mehr gehabt!“

Beste Spieler Luzian Bouvier SV Zams: Rene Mark (6er), Fabian Burger (IV)

