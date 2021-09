Zirl kann gegen Natters Punktekonto nicht erhöhen!

Details Dienstag, 21. September 2021 00:22

Am Tabellenende der Tirol Liga liegen nach zehn Runden vier Mannschaften mit einer einstelligen Punkteausbeute – Völs, Zirl, die Union Innsbruck und Zams. Am gerade noch rettenden Platz dreizehn liegt Völs nach einer 1:4 Niederlage in Mils. Drei Punkte weniger als Völs weist Zirl auf – zuhause war gegen den FC Koch Türen Natters die Chance auf Punkte gering – Natters gewinnt mit 3:0. Die Union Innsbruck hat ein Spiel weniger ausgetragen, hat aber erste vier Punkte am Konto. Aber es gab in Runde zehn einen Lichtblick – gegen den SK St. Johann konnte man ein 2:2 erreichen. Ebenfalls vier Punkte weist Zams als Tabellenletzter auf – keine Chance auf Punkte bei der SPG Silz/Mötz – eine 1:5 Niederlage. Zwei Drittel der Hinrunde sind gespielt.

Jede Menge Bälle von Natters an den Pfosten oder an die Querlatte

Zirl kämpft um den Anschluss auf die rettenden Plätze der Liga und jeder Punkt würde weiterhelfen. Gegen Natters kann man sich vor heimischer Kulisse diese Chance auf einen Punkt durchaus ausrechnen und so beginnt Zirl nicht überraschend mit einer sehr kompakten Defensivtaktik. Natters setzt ihr Kombinationsspiel entgegen und das klappt recht gut. Pech für Natters – zweimal Querlatte. In der 25. Minute klappt es aber. Den zweiten Ball an die Querlatte kann Philipp Oberhofer am Ende doch zur Führung für Natters verwerten. Zirl agiert mit langen Bällen, Thomas Bergmann von Zirl mit der besten Gelegenheit für die Hausherren. Natters führt zur Pause mit 1:0.

Vor Wiederanpfiff wechselt Zirl. Mikael Ünlü kommt für Lucas Neuner und Andreas Unterwurzacher für Jakob Altenweisl. Zirl kommt stärker in Hälfte zwei, aber Natters gelingt in der 58. Minute das 2:0. Vorarbeit von Andreas Fritz und David Peer schießt zum 2:0 ein. Aber auch dieser Treffer eine Zitterpartie – ein Lattenpendler, aber der Ball findet dann doch den Weg in den Kasten der Hausherren. In der 80. Minute ein Pfostenschuss von Philipp Pfurtscheller, aber in der 88. Minute gelingt Philipp der dritte Treffer. Schnell umgeschalten, ein Querpass und Philipp Pfurtscheller steht goldrichtig.

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Pauschallob vom Trainer

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Wir waren natürlich nicht überrascht, dass Zirl sehr destruktiv gespielt hat. Mit unserem Kombinationsspiel konnten wir aber eine echte Waffe dagegen setzen. Im Abschluss waren wir zum Teil nicht gerade vom Glück verfolgt. Zirl in Hälfte zwei klar stärker, aber der Dreier für mein Team war eigentlich nie gefährdet!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!