Zams mit konsequenter Defensivstrategie in Natters

Details Sonntag, 27. März 2022 01:54

Es hätte sich fast bezahlt gemacht – der SV Zams stellt sich beim FC Koch Türen Natters hinten rein und setzt zwei Nadelstiche. Ein Nadelstich bringt die Führung, aber Natters gelingt schnell der Ausgleich und legt nach. Am Ende ein sehr sicherer 3:1 Erfolg von Natters gegen Zams, die sich damit weiter vom Tabellenende absetzen können. Im Schlager der 17. Runde der Tirol Liga bezwingt der Innsbrucker AC den SV Kirchbichl mit 1:0, fünf weitere Partien werden am Sonntag, dem 27.3.22, angepfiffen. Die Partie zwischen dem SK St. Johann und Kundl wurde auf 3. Mai 2022 verschoben.

Zams errichtet Mauer – Natters ratlos

Engagierte Vorstellung von Natters, die vor etwa 200 Zuschauern sehr schnell das Kommando übernehmen. Die Gäste überlassen Natters vollkommen die Initiative und stellen sich hinten sehr entschlossen der Heimelf entgegen. Natters tut sich am engen Platz schwer, die Strategie der Gäste geht in der ersten Hälfte auf. Natters zudem aus Standardsituationen zu ungenau, die Defensive von Zams lässt so kaum konkrete Möglichkeiten zu. Einmal hätte die Defensivtaktik von Zams sogar zur Führung der Gäste geführt, ein sehr gutes Umschaltspiel, aber der Goalie von Natters kann seine Mannschaft vor dem 0:1 bewahren. So geht es mit einer Nullnummer in die Pause.

Doppelschlag von Natters

Zams zieht die Taktik auch in Hälfte zwei durch und in der 50. Minute geht diese voll auf. Die Führung für Zams! Ballverlust von Natters, Steilpass und Martin Müller lässt sich diese Chance nicht nehmen. Nahezu postwendend aber der Ausgleich von Natters durch Lorenz Kranebitter und Natters bleibt dran. Nur eine Minute später - nach einer Ecke und einem Gestocher - kann Philipp Pfurtscheller das 2:1 für Natters erzielen. Philipp Pfurtscheller ist die Drehscheibe im Spiel von Natters und er macht auch vorne die Tore. Das 3:1 in der 68. Minute besorgt auch Philipp Pfurtscheller, nach einem blitzsauberen Konter, der durch Paul Graziadei eingeleitet wird. In der 75. Minute verschießt Natters noch einen Strafstoß, der Dreier stand aber schon vorher faktisch fest.

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Philipp Pfurtscheller (S), Andreas Bacher (V)

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Zams hatte heute einen Bus hinten geparkt, das war so eine Art Fünferkette und wir haben uns offensiv sehr schwer getan. Auch die Standardsituationen von uns waren kaum gefährlich. Schon in der ersten Hälfte hätten wir in Rückstand geraten können, in Hälfte zwei ist es dann passiert. Der Knackpunkt aber sicher der schnelle Ausgleich und wir konnten dann sofort nachlegen!“