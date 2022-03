Innsbrucker AC rückt mit Sieg gegen Kirchbichl näher an Kematen heran

Details Dienstag, 29. März 2022 00:39

In der 17. Runde der Tirol Liga haben die Top-2 nichts anbrennen lassen. Silz/Mötz siegt in Münster 6:1 und Mils zuhause gegen Zirl 6:0. Die Nummer drei Kematen verliert mit einem 1:3 in Ebbs an Boden, der Innsbrucker AC rückt mit einem knappen 1:0 Erfolg im Spitzenspiel gegen den SV Kirchbichl bis auf drei Punkte an Kematen heran.

Goldtor für den IAC durch Lukas Hagleitner

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Es war ein gutes und schnelles Tiroler-Liga Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten meiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit erwischten wir den besseren Start und hatten in den ersten zehn Minuten zwei Halbchancen, die aber ungenutzt blieben. Die restlichen 35 Minuten dominierte der IAC nach Belieben. Am Ende mussten wir froh sein, dass es zur Pause nur 1:0 für die Gastgeber stand. Den Treffer für die Heimelf hat Lukas Hagleitner in der 22. Minute erzielt.

In der Kabine musste ich nicht viel sagen, die Reaktion der Mannschaft war hervorragend. Die komplette zweite Hälfte dominierten wir das Spielgeschehen, konnten aber leider unsere Chancen, wieder einmal, nicht nutzen. Meine Mannschaft zeigte Kampf, Leidenschaft und Verbissenheit in der zweiten Hälfte. Nur so können wir unangenehm sein und sind dadurch schwer zu schlagen. Das müssen wir noch neunzig Minuten auf den Platz bringen.

Am Ende war es kein unverdienter Sieg des IAC, trotzdem hätten wir uns, aufgrund der zweiten Hälfte, einen Punkt verdient gehabt. Vor allem die Leistung nach dem Seitenwechsel gegen ein absolutes Top-Team der Liga macht mich stolz und macht Hoffnung auf mehr.“

Beste Spieler Innsbrucker AC: Helmut Prantl Helmut (Mittelfeld), Sven Masunic (Mittelfeld), Karsak Nuyan (Verteidigung)

Bester Spieler SV Kirchbichl: Maximilian Jung (RV)