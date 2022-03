Riesenjubel nach drei Punkten für die Union Innsbruck gegen Prutz/Serfaus auf der Fenner!

Details Dienstag, 29. März 2022 01:04

Die Generali Union Innsbruck holt in der 17. Runde der Tirol Liga unter dem neuen Trainer Aleks Matic den ersten Dreier – 3:1 gegen die SPG Prutz/Serfaus. Damit kann sich die Union schon sechs Punkte von der Abstiegszone absetzen. Zirl droht den Anschluss zu verlieren, für Zams wartet in der kommenden Runde die richtungsweisende Partie gegen Volders. Zehn Punkte werden für Zams aber nur mehr schwer aufzuholen sein.

Nach 1:2 kann die Union sofort nachlegen!

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Gleich zu Beginn des Spiels zeigte sich, in welche Richtung das Spiel ging. Beide Mannschaften mit dem Imperativ zum Sieg. Viele gute Kombinationen auf beiden Seiten. In der elften Minute das 1:0 für mein Team durch Alireza Karimi, nach einer Kombination mit Stefan Milenkovic. Das 2:0 besorgte dann Josip Steko nach einer Ecke von Nenad Markovic in der 29. Minute. Aber auch Prutz/Serfaus war nach einer Ecke erfolgreich und zwar in der 40. Minute. Mathias Mimm verkürzt auf 1:2 aus der Sicht der Gäste. Wir können aber sofort nachlegen. 3:1 in der 43. Minute - nach einer guten Kombination von Marko Stokić traf Stefan Milenkovic. 3:2 für die Union zur Pause.

In der zweiten Halbzeit kämpft meine Mannschaft um jeden Ball, der Gegner drückt ständig, meine Mannschaft lässt ein paar gute Möglichkeiten zur endgültigen Entscheidung aus. Meiner Meinung nach ein verdienter Sieg für mein Team. Alles Gute dem Gegner in der Fortsetzung der Meisterschaft, Hand aufs Herz SPG Prutz Serfaus hat eine tolle Mannschaft, mit vielen Qualitätsspielern!“

Beste Spieler Generali Union Innsbruck: Marko Stokic (ST), Stefan Milenkovic (ST)

Zirl verliert etwas den Anschluss auf die rettenden Plätze!

Zirl bekam es in der 17. Runde mit Mils zu tun und unterliegt auswärts klar mit 0:6. Die Union Innsbruck macht drei sehr wichtige Punkte und liegt nun sechs Punkte vor Zirl. Auch Volders macht in Völs einen Dreier und hat schon acht Punkte Vorsprung auf Zirl. Noch düsterer als für Zirl schaut es natürlich für Zams aus – zehn Punkte Rückstand auf den rettenden Platz werden wohl kaum mehr wettzumachen sein. Aber immerhin sind ja noch dreizehn Runden zu spielen. Am kommenden ersten Aprilwochenende gibt es für die Mannschaften am Tabellenende schwere Gegner. Die Union Innsbruck spielt in Kirchbichl, Zirl in Kematen, Zams empfängt in einer richtungsweisenden Partie Volders.