Thomas Fleidl und Aleksandar Matic analysieren Kirchbichl gegen Union Innsbruck

Details Montag, 04. April 2022 02:27

Zwei Treffer im Finish – und am Ende ein 2:1 Erfolg der Generali Union Innsbruck beim SV Kirchbichl. In der 18. Runde der Tirol Liga ist damit für die beiden Tabellenletzten Zirl und Zams die Situation noch düsterer geworden. Zirl fehlen nun neun Punkte auf die Union und den damit rettenden Platz, Zams gar dreizehn Zähler. Für die Union nimmt der extrem starke Start in die Rückrunde damit einige Brisanz aus dem Kampf gegen den Abstieg, aber sicher die Klasse hält man erst, wenn es mathematisch einbetoniert ist.

Kompliment an die Youngsters!

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach einer doch unglücklichen Niederlage letzte Woche gegen den IAC wollten wir unser erstes Heimspiel in der Rückrunde wieder positiv gestalten.

Nach sieben Ausfällen bestand der Kader heute zusätzlich aus acht U18 Spielern und drei davon sind gerade erst fünfzehn Jahre alt geworden. Mit Lukas Schönlechner debütierte ein Eigengewächs erstmals von Beginn an. Tobias Schneeberger, Fabio Kühmaier und Matteo Schöbel feierten ebenfalls ihr Debüt. Das ist sicher das Erfreulichste an diesem Tag. Und das ist auch das, was bleibt.

Das Spiel war recht ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für eine routinierte Innsbrucker Mannschaft. Vor allem die langen Bälle und die schnellen Umschaltphasen stellten uns immer wieder vor größere Probleme. In den ersten fünf Minuten vergaben die Gäste aber zwei Riesendinger. Meine Mannschaft steckte das aber schnell weg und hatte auch zwei hundertprozentige Chancen zur Führung. Zudem wurde – aus meiner Sicht - ein klarer Elfmeter nicht gegeben. Der Goalgetter der Union, Milenkovic, nutzte dann eine Unachtsamkeit in unserer Hintermannschaft zur Führung.

Nach Wiederanpfiff dominierte meine Mannschaft das Spiel. Jedoch war Union immer durch Konter gefährlich. Die Gäste ließen in den letzten dreißig Minuten, als wir riskieren mussten, drei tausendprozentige Chancen liegen. Da hatten wir sehr viel Glück. In der Schlussphase kamen wir durch Dominic Stampfl doch zum Ausgleich. Nicht unbedingt verdient, aber der Kampf und die Leidenschaft wurde belohnt-aber nur kurz. Quasi im Gegenzug wurde ein abgefälschter Schuss von Alireza Karimi unhaltbar ins Tor abgefälscht. Das war dann auch der Schlusspunkt.

Fazit: Wieder muss ich sagen, dass der Sieg der Union nicht unverdient ist, trotzdem hätte meine Mannschaft - wie letzte Woche - einen Punkt verdient gehabt. So werden wir weitermachen und uns kommende Woche gegen Natters die Punkte zurückholen. Ich möchte meinen Youngsters, und vor allem Lukas Schönlechner, ein großes Kompliment aussprechen. In Kirchbichl kann man sich auf eine tolle Zukunft freuen!“

Graue Haare

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Zunächst haben wir einmal zwei hundertprozentige Möglichkeiten vernebelt. Dann eine ganz heikle Situation – da hätte man Elfer gegen uns pfeifen können, aber der Schiedsrichter entscheidet. Kurz danach eine Riesenmöglichkeit für Christoph Hechenbichler für Kirchbichl. In Folge ein recht offenes Spiel und die Führung für uns. Nun hätten wir aber entscheidend nachlegen können, das haben wir verabsäumt. Hat sich gerächt – 1:1 in der letzten Spielminute. Ein Schock – da war ich noch grauer als jetzt. In der Nachspielzeit dann aber doch noch das höchst erfreuliche 2:1. Neun Punkte Puffer auf die Abstiegszone – das ist natürlich extrem positiv!“

Beste Spieler Generali Union Innsbruck: Alireza Karimi und Süleyman Soyak