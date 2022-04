Innsbrucker AC mit Heimniederlage gegen Natters

Details Dienstag, 05. April 2022 01:58

In der 18. Runde der Tirol Liga ist die Tabellenspitze sehr eng aneinandergerückt. Der Innsbrucker AC konnte allerdings die Möglichkeit nicht nützen, die Leader SPG Silz/Mötz mit der Niederlage bei der SPG Prutz/Serfaus angeboten hat. Der IAC verliert überraschend die Heimpartie gegen den FC Koch Türen Natters mit 0:2. Damit hat der IAC bereits neun Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone. Die Verfolger Mils und Kematen setzen mit ihren Erfolgen gegen Münster bzw. Zirl aber Silz/Mötz gewaltig unter Druck.

Verdienter Erfolg!

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Im Grunde genommen ein sehr starker Gegner, spielerisch und technisch. Von Beginn an war meine Mannschaft taktisch gut organisiert. Kampfkraft und Laufbereitschaft habe gestimmt und es ist uns gelungen den Raum eng zu machen. In der ersten Hälfte gab es eine Großchance für den IAC – ein starker Schuss von Igor Masunic, ansonsten gab es aber nicht viel zu sehen in offensiver Richtung von der Heimelf. Jonas Singer hatte für meine Mannschaft eine gute Möglichkeit. In der 30. Minute die Führung für Natters, im Prinziip wird nach einer Ecke der Ball ins Tor bugsiert – Torschütze Christoph Hackl. Aus meiner Sicht war die Führung nicht unverdient.

Mit Fortdauer der Partie haben wir durchaus die Heimelf unter Druck gesetzt und den Gegner immer wieder erfolgreich gestört. Ein abgefälschter Schuss von Philipp Pfurtscheller in der 73. Minute war dann faktisch die Entscheidung zum 2:0. Jonas Singer hatte dann noch die Möglichkeit auf das 3:0 in der 80. Minute. In Summe aus meiner Sicht ein absolut verdienter Erfolg!“

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Christoph Hackl (V), Lukas Schröder und Felix Stöckl