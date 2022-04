SK St. Johann ringt Zams nieder – Kirchbichl trauert in Natters Punkt nach

Details Dienstag, 12. April 2022 03:16

Es läuft nicht für den SV Kirchbichl im Jahr 2022 – beim FC Koch Türen Natters fällt der entscheidende Gegentreffer zur 1:2 Niederlage in der 89. Minute. Damit muss sich Kirchbichl vorerst mit einem Platz im Mittelfeld der Tabelle begnügen. Dem SK St. Johann gelingt in der 19. Runde der Tirol Liga ein sehr wichtiger Dreier gegen den Tabellenletzten Zams und damit wird der Puffer zur Abstiegszone immer beruhigender.

Nicolas Hofer mit Doppelpack für St. Johann gegen Zams

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Das erwartet schwere Spiel gegen den Tabellenletzten aus Zams. Es war nicht nur wegen den wechselnden Wetterverhältnissen schwierig. Zams hat sehr gut und diszipliniert verteidigt und sie hätten durch ihr Konterspiel auch in Führung gehen können. Wir taten uns lange schwer und so fiel das 1:0 durch Nici Hofer erst kurz vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang konnten wir unseren Ballbesitz nicht in Tore umsetzen. So kam die Erlösung erst in der 70. Minute durch unseren Doppeltorschützen Nici Hofer. Alles in allem ein sehr wichtiger Sieg für unser Team. Am kommenden Wochenende müssen wir nach Innsbruck zum fünftplatzierten IAC. Zwei Tage später, am Ostermontag, geht es im Tirol Cup gegen den SV Wörgl!“

Beste Spieler SK St. Johann: Georg Pendl (Tor), Nicolas Hofer (ST)

Kirchbichl verliert durch späten Treffer in Natters

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Leider ist das Momentum und das Quäntchen Glück derzeit definitiv nicht auf unsere Seite. Meine junge Mannschaft hat in den letzten drei Spielen viel gekämpft und gerackert, leider mussten wir aber erneut in der Schlussphase einen bitteren Treffer hinnehmen. Zusammengefasst denke ich, dass wir über weite Strecken dominanter waren. Wir gingen in der 9. Minute durch Maximilian Jung in Führung, Ausgleich durch Strafstoß von Andreas Fritz und der Siegestreffer für Natters in der 89, Minute durch Philipp Angerer. Trotzdem verabsäumten wir es unsere Chancen zu nutzen. Ein fragwürdiger Elfmeter und ein Konter kurz vor Schluss besiegelte dann unsere Niederlage. Ein ganz schwacher Schiedsrichter, wohlgemerkt auf beiden Seiten, hatte seine Pfeife heute alles andere als im Griff. Ich gratuliere Natters zum Sieg, trotzdem finde ich, dass er heute sehr, sehr schmeichelhaft ausgefallen ist. Am Ende des Tages müssen uns wir mit dem Mittelfeld der Tabelle begnügen. Wenn wir weiter hart arbeiten, bin ich mir sicher, dass sich das Blatt wendet - vielleicht schon kommende Woche gegen Volders!“

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Felix Stöckl und Andreas Fritz - beide zentrales Mittelfeld