Kundl gewinnt rassiges und stimmungsvolles Derby gegen Münster – Völs bezwingt Zirl

Details Sonntag, 17. April 2022 00:49

Ein Highlight der 20. Runde der Tirol Liga war ganz sicher das Derby zwischen dem SC Holz Pfeiffer Kundl und Aufsteiger SC Münster. Vor über 500 Zuschauern und Fans setzt sich Kundl mit 2:0 durch und bleibt damit in Sichtweite zur Aufstiegszone. Mit einem Spiel weniger fehlen auf die Nummer zwei Mils nur mehr fünf Punkte, denn Mils hat den Schlager gegen die SPG Silz/Mötz knapp mit 1:2 verloren. Weniger Klasse hatte die Partie zwischen dem Völser SV und Zirl. Völs gewinnt mit 2:0, für Zirl wird es wohl ein Wunder brauchen will man die Abstiegszone noch verlassen.

Foto: SC Kundl

Rassiges Derby zwischen Kundl und Münster vor toller Zuschauerkulisse

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem rassigen Derby vor rund 500 Zuschauern besiegte der SC Pfeifer Holz Kundl den SC Münster verdient mit 2:0.Kundl startete besser ins Spiel und ging nach vierzehn Minuten in Führung. Einen weiten Pass von Sandro Essl spitzelte Pascal Wegscheider am Gästetorhüter vorbei und Christopher Kern beförderte das Leder ins leere Tor. In der Folge blieb Kundl aktiver, Münster hielt mit viel Kampf dagegen. So entwickelte sich bis zur Halbzeit ein gutes Fußballspiel, beim dem der SCK durchaus noch Möglichkeiten auf den zweiten Treffer hatte.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste ein wenig offensiver, richtig gefährlich wurden sie allerdings selten. Speerspitze Peter Kostenzer war bei Kundls Abwehr gut aufgehoben und so verpufften die meisten Offensivaktionen des Aufsteigers. Aber auch Kundl tat sich schwer. Im Aufbau oft gefällig, fehlte den Mannen in Blau die letzte Konsequenz in ihren Offensivaktionen. So dauerte es bis zur 90. Minute ehe die Entscheidung fiel. Der eingewechselte Clemens Kogler setzte sich auf der linken Seite gut durch und seine Stanglpass verwertete Kurt Herndler zum umjubelten 2:0 Endstand.

Fazit: Kundl siegte verdient, Münster konnte in der Offensive zu wenig Akzente setzen. Der SCK damit im Frühjahr weiterhin ungeschlagen und noch ohne Gegentor!“

Beste Spieler SC Holz Pfeiffer Kundl: Kurt Herndler (M), Luca Gruber (V)

Zirl mit dem Rücken zur Wand – 0:2 in Völs

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Für Zirl geht es faktisch um jeden Punkt, wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Die ganze Partie hatte kein hohes Niveau. Meine Mannschaft war aber - bis auf etwa zehn Minuten – spielbestimmend. In der 40. Minute ein gefährlicher Konter von Zirl, wir waren ziemlich verunsichert in dieser Phase. Nach einem Einwurf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann aber doch unser Führungstreffer durch Francesco Riehle. Dieser Treffer fiel zur rechten Zeit und hat der Mannschaft dann doch Sicherheit für die zweite Spielhälfte gegeben. Es bleib aber bis in die Schlussminuten eng, wir hatten das Spiel aber doch unter Kontrolle, passieren kann aber bei einer 1:0 Führung immer was. In der 88. Minute dann aber doch das erlösende 2:0. Der erste Schuss nach einer schönen Kombination wird von der Verteidigung der Gäste noch geblockt, im zweiten Versuch trifft Marco Hesina sehr schön volley zum Endstand von 2:0.“

Bester Spieler Völser SV: Bernhard Eichner (6er)