Doppelpack von Paulo Rossetti für Silz/Mötz gegen Kematen

Details Sonntag, 24. April 2022 22:42

Richtungsweisende Partie an der Tabellenspitze der Tirol Liga zwischen der SPG Silz/Mötz und dem SV Kematen in der 21. Runde. Silz/Mötz hat die Chance mit einem Dreier - durch das 1:1 von Mils bei der Union - dem Feld ein wenig davon zu ziehen. Es gelingt – Paulo Rossetti trifft für die SPG zweimal, Kematen ist aber ein Gegner auf Augenhöhe. Silz/Mötz kann das Tor zum Titel in der kommenden Runde noch weiter aufstoßen. Der Gegner ist allerdings eine harte Nuss – der SC Kundl auswärts. Die Verfolger Kematen und Mils werden sich zwangsweise im direkten Duell Punkte gegenseitig wegnehmen.

Foto: Daniel Schönherr

Ausrufezeichen von Silz/Mötz zu Beginn – dann Duell auf Augenhöhe

Vor über 400 Zuschauern und Fans beginnt die Partie für die SPG Silz/Mötz wie im Traum – nach zwei Minuten führt die Heimelf durch Paulo Rossetti mit 1:0. Ein ganz cooler Treffer von Paulo Rossetti, der die Ruhe behielt und überlegt einschiebt, Kematen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig am Platz. Die Gäste sind durch diesen Treffer aber nicht geschockt, obwohl die SPG Vorteile hat. Tormöglichkeiten gibt es in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten – es ist aber doch nahe einer ausgeglichenen Partie.

Hälfte zwei präsentiert sich ähnlich – allerdings gelingt den Gästen durch Maximilian Plattner das 1:1 in der 63. Minute. Zunächst kann der Goalie der Heimelf noch abwehren, aber dann fällt der nicht unverdiente Ausgleich für die Gäste. Die Heimelf gelingt aber dann doch der Siegtreffer in der 75. Minute – abermals Paulo Rossetti, der offensiv in dieser Partie den Unterschied macht.

Beste Spieler SPG Silz/Mötz: Paolo Rossetti (Stürmer), Harald Pichler (IV) Daniel Hummer (Tor)

Beste Spieler SV Kematen: Niklas Zauner (IV), Daniel Delic (Tor)

Christoph Aschenwald, Trainer SV Kematen: „Eine lässige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Schnelle Führung der Heimelf, gute Möglichkeiten für uns – das 1:1. Pech war beim 1:2 dabei – da wurde der Schuss etwas abgefälscht.“

Arno Bucher, Obmann SV Kematen: „Die schnelle Führung für das Heimteam hat eigentlich das Spiel in Summe entschieden. Die folgenden neunzig Minuten waren komplett ausgeglichen, so ein Tor sollte aber natürlich nicht passieren. Kann man aber jetzt nichts mehr machen, wir hätten nach dem 1:1 auch nachlegen können. Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für die SPG!“