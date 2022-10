Kematen festigt Top-5 Platz mit Sieg gegen Natters – St. Johann kann nach drei Niederlagen wieder jubeln

Details Samstag, 01. Oktober 2022 23:25

In der elften Runde der Tirol Liga hat Leader Völs nichts anbrennen lassen – 3:0 im Heimspiel gegen den SV Weber Beton Oberperfuss. Damit hat Völs vorgelegt – die Verfolger sind am Sonntag gefordert. Der FC Koch Türen Natters verliert mit einer 2:3-Niederlage in Kematen etwas an Boden. Erfolgserlebnis nach langer Durststrecke für den SK St. Johann – 3:0 gegen den starken Aufsteiger SVG Bründl Sports Mayrhofen.

Coach von St. Johann: „Wichtige drei Punkte gegen Mayrhofen nach drei Niederlagen!“

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Ein sehr schweres Spiel für meine Mannschaft nach drei Niederlagen. Wir sind irrsinnig gut in die Partie gestartet, hatten sofort zwei bis drei gute Möglichkeiten. Nach zwanzig Minuten wurden die Gäste aber stärker, haben uns schon unter Druck gesetzt. In der 25. Minute der Führungstreffer für mein Team. Aus einem Gestocher gelingt Milos Peric das 1:0. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause. Zehn Minuten war die zweite Hälfte alt, als uns das erlösende 2:0 durch Andreas Lovrec gelungen ist. Damit war auch die Nervosität der letzten Spiele weg. Mit dem 3:0 in der 71. Minute durch Axel Klimbacher war dann alles klar. Wir haben nicht wirklich eine Torchance für den Gegner zugelassen. Das waren sehr wichtige drei Punkte nach drei Niederlagen!“

Natters verliert in Kematen knapp

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „Wenn man die gesamten neunzig Minuten betrachtet, wäre eigentlich ein Remis oder gar ein Sieg okay gewesen. Wir haben heute die Chancen nicht verwertet und zweimal in der Box nicht gut verteidigt. In der 36. Minute konnten wir – nach einer Ecke - durch Fabian Koch in Führung gehen. In der letzten Spielminute vor der Pause gelingt Cendrim Jahaj das 1:1. Kematen ging dann in der 64. Minute durch Maximilian Plattner mit 2:1 in Führung. Zwei Minuten später das 2:2 durch Andreas Fritz – ein Treffer nach Freistoß. Der zweite Treffer von Maximilian Plattner in der 78. Minute fixiert dann auch den 3:2 Erfolg von Kematen."