Längenfeld mit Kantersieg gegen Münster und jetzt kommt Wacker Innsbruck!

Details Montag, 28. August 2023 17:28

Aufsteiger SV Längenfeld ist in der Tirol Liga nach drei Runden die große Sensationself. Nach dem 5:0 gegen den SC Münster steigt am 2. September 2023 um 18 Uhr in Längenfeld wohl das Spiel des Jahres. Der haushohe Titelfavorit FC Wacker Innsbruck ist zu Gast!

Drei Treffer von Luis Gstrein für sensationell starken Aufsteiger Längenfeld gegen Münster

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Absolut sensationell die Leistung meiner Mannschaft heute gegen die starke Mannschaft von Münster. Da gibt es überhaupt nichts zu kritisiere, absolut abgebrüht, was heute meine Kicker gezeigt haben. Natürlich hat der schnelle Führungstreffer in der fünften Minute durch Luis Gstrein geholfen. Wir haben dann in Minute 34 nachgelegt – das 2:0 durch Claudio Scheiber. Dann kam die engste Phase – Münster war durchaus am 1:2 dran. Vorentscheidend natürlich das 3:0 durch Luis Gstrein knapp nach Wiederanpfiff. In der 75. Minute die Rote Karte für die Gäste wegen Torchancenverhinderung. Ricardo Scheiber und der dritte Treffer von Luis Gstrein machen dann das 5:0 komplett!

Die Lage der Liga nach der dritten Runde

Vorweg sei festgehalten, dass zwei Mannschaften erst zwei Spiele absolvieren konnten. Oberland West gegen Mayrhofen musste wetterbedingt abgesagt werden, ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Blickt man auf die Tabellenspitze, muss man wohl von zwei Überraschungsteams sprechen. Da ist natürlich zunächst einmal Aufsteiger Längenfeld, die noch mit weißer Weste dastehen und beim 5:0 gegen Münster gezeigt haben, dass das sicher keine Momentaufnahme ist. Aleks Matic hat wohl wieder die nächste Mannschaft elektrisiert – Natters hält bei sieben Punkten und liegt auf Platz vier. Der SC Mils war schon in der Vorsaison ein heißer Titelkandidat und Mils legt im Herbst wieder einmal perfekt los. Der FC Wacker Innsbruck gewinnt auch das dritte Spiel – 4:0 gegen Breitenbach. Wacker ist der erklärte Titelfavorit, aber der Druck auf die Spieler ist natürlich enorm. Auch damit muss man zurechtkommen und das gelingt bislang ausgezeichnet. Bis auf Breitenbach und Oberland West (mit einem Spiel weniger) konnten schon alle Mannschaften punkten. Nach drei Runden ist das aber sicherlich eine Momentaufnahme. Zwei Siege und man ist im gesicherten Mittelfeld.

In der kommenden Runde wird es Oberland West, aber schwer haben, den ersten Punkt in Natters zu holen. Ein Kracher ist sicherlich das Duell Mayrhofen gegen Mils. Im absoluten Fokus aber der SV Längenfeld. Stunde der Wahrheit für Längenfeld und Wacker Innsbruck. Anpfiff am 2. September um 18 Uhr in Längenfeld – das absolute Schlagerspiel der vierten Runde. Ein Spitzenduell, das so sicher nicht am Zettel gestanden ist.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.