Dämpfer für die Haller Löwen in Mayrhofen und für Mils zu Hause gegen Oberland West

Die Kicker des SV Hall haben die Partie beim SVG Mayrhofen über weite Strecken unter Kontrolle. Mayrhofen nützt aber die Fehler der Haller Löwen eiskalt aus und gewinnt mit 3:1. Auch für die Nummer zwei der Tirol Liga Mils beginnt die Rückrunde mit einem Dämpfer. Die SPG Oberland West gewinnt durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2. Der große Gewinner der Runde an der Tabellenspitze ist Natters mit dem 1:0 gegen Brixen. Wacker Innsbruck wird das 2:2 in Kirchbichl verkraften, denn nun beträgt der Vorsprung auf die Nummer zwei Mils bereits fünf Punkte. Heiß könnte es noch um den zweiten Aufstiegsplatz werden. Die Nummer zwei, Mils und Mayrhofen auf Platz sieben trennen nur sieben Punkte!

Mayrhofen bestraft die Fehler der Haller Löwen eiskalt!

Akif Güclü, Trainer SV Hall: „Wir haben uns viel vorgenommen und die Jungs haben auch alles gegeben. Wir hatten das Spiel auch großteils immer unter Kontrolle. Mayrhofen ging in der 13. Minute durch Matthias Eberharter in Führung, die Chance zum 1:1 haben wir aber leider vergeben. Weiterhin war meine Elf am Drücker, wir bekommen aber nach einer Ecke in der 26. Minute das 0:2 durch Michael Rieser. Wir geben nicht auf und schießen das verdiente 2:1 in der 29. Minute durch Peter Pumsenberger. Kurz vor der Pause, als wir weiterhin das Spiel kontrollierten und eher dass 2:2 zu erwarten war, bekommen wir leider in der 44. Minute durch einen individuellen Fehler das 3:1 durch Lucas Hauser. So geht es in die Pause. In der zweiten Halbzeit investieren wir wieder viel auf einem schwer bespielbaren Boden und schießen in der 80. Minute das 2:3, das wegen Abseits aberkannt wir. Eine sehr knappe Entscheidung vom Linienrichter!

Meiner Meinung nach entspricht das Ergebnis nicht dem Spielverlauf. Wir waren sehr dominant, aggressiv und hatten bessere Momente und Torchancen und haben viel richtig gemacht. Was nicht gut war, wie wir die drei Gegentore bekommen haben und unsere Fehler wurden an dem Tag sehr effektiv und hart von Mayrhofen bestraft. Wir werden weiter arbeiten. Das nötige Glück wird wieder kommen. Wenn wir mit dem Einsatz und Willen weiterhin so auftreten, werden wir uns langfristig belohnen. Gratulation an Mayrhofen!“

Mils unterliegt zu Hause in der Nachspielzeit der SPG Oberland West

Simon Melmer, Trainer SPG Oberland West: „In der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Die Führung in der 10. Minute durch David Hann und David kann dann auch in der 37. Minute auf 2:0 stellen. Knapp vor der Pause haben wir nicht gut aufgepasst und einen Strafstoß verschuldet, den Daniel Zauner zum 1:2 für Mils verwertet hat. Extrem dramatisch die letzten Minuten der Partie. Zunächst das 2:2 von Valentin Spörk in der 89. Minute. Davor wurden Chancen auf beiden Seiten liegen gelassen. In der Nachspielzeit konnten wir dann aber doch noch den Dreier durch einen Treffer von Manuel Ben Salah fixieren. Wir sind natürlich mit den drei Punkten mehr als zufrieden!“

