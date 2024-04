Drei Treffer von Valentin Spörk für Mils im Spitzenspiel gegen Natters – Haller Löwen gewinnen in Breitenbach

Details Sonntag, 21. April 2024 01:10

Der SC Mils hat in der 18. Runde der Tirol Liga einen extrem wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg eingefahren. In einem starken Duell im Spitzenspiel gegen den FC Koch Türen Natters kann ein 1:2 Rückstand in einen 5:2 Erfolg umgewandelt werden. Die große positive Überraschung bislang in der Rückrunde ist aber Mayrhofen, die 5:2 gegen Umhausen gewinnen und Tabellenplatz drei erobern. Mils hat den zweiten Aufstiegsplatz mit vier Punkten vor Mayrhofen und mit fünf vor Natters abgesichert. Wacker Innsbruck zieht es durch. 3:1 in Münster und als Leader acht Punkte Vorsprung auf Mils. In Münster wurde auch das Kerschdorfer Tirol-Cup Viertelfinale ausgelost. Wacker Innsbruck empfängt Reichenau, Fügen ist bei den Haller Löwen zu Gast, Volders tritt in Wörgl an und Münster spielt bei den WSG Tirol Juniors!

Coach von Mils: „Zwei Tore Vorsprung in Natters ist nicht viel!“

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Ich gratuliere Mils und auch meiner Mannschaft zu dieser hochklassigen Partie. Guter Fußball, ich bin sehr stolz. Zwei Eigenfehler und am Ende eine doch klare Niederlage vom Ergebnis her.“

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Ein spannendes Spiel wie eigentlich immer oben in Natters. Da muss man immer dagegen halten und voll konzentriert sein. Natters eine junge und gute Mannschaft – Hut ab! Sie spielen schnellen Fußball, wir konnten in der 4. Minute durch Martin Angerer in Führung gehen. Dann dreht Natters die Partie durch Alexander Plattner und Emanuel Baumüller und haben auch die Chance auf das 3:1. Aber drei Minuten nach dem 2:1 können wir knapp vor der Pause durch Valentin Spörk ausgleichen. Sicherlich ein Knackpunkt in dieser Partie. In der zweiten Hälfte sind wir dann besser. In der 59. Minute das 3:2 durch Valentin Spörk und ein Freistoß zum 4:2 durch Daniel Zauner in der 71. Minute. Zwei Tore Vorsprung sind in Natters nicht viel. Aber wir bekommen die Chance im Konter in der Nachspielzeit und Valentin Spörk trifft zum Endstand von 5:2!

Haller Löwen punkten in Breitenbach voll!

Akif Güclü, Trainer SV Hall: „Wir waren sicherlich die Favoriten in Breitenbach und unsere Einstellung hat gepasst. Alles, was wir uns vorgenommen haben, wurde sehr gut umgesetzt. Aber die Heimelf hat tolle Moral gezeigt. In der 27. Minute gut nachgesetzt und Pascal Burger gelingt das 1:0. In der zweiten Halbzeit hat Breitenbach mehr riskiert und wir hatten Kontermöglichkeiten. Yigit Baydar hat mit einem Freistoß in der 85. Minute den Deckel zugemacht. Der Dreier war verdient!“

