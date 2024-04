Mayrhofen kommt immer besser in Schwung – Mils sichert Platz zwei ab!

Details Dienstag, 30. April 2024 00:57

In der 19. Runde der Tirol Liga waren ganz klar der SC Mils und SVG Bründl Sports Mayrhofen die Sieger der Runde. Mils gewinnt das Spitzenspiel gegen den SV Kirchbichl klar mit 3:0 und Mayrhofen setzt den positiven Lauf mit einem 2:1 gegen Münster fort. Mit vier Punkten hat Mils den zweiten Aufstiegsplatz gegenüber Mayrhofen abgesichert, fünf Punkte hinter Mils der FC Natters. In der kommenden Runde sind die Schlager wohl Wacker Innsbruck gegen Hall und Natters gegen Mayrhofen. Mils konnte mit einem Dreier am 3.5.24 um 18:30 Uhr in Oberperfuss den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg machen.

SC Münster analysiert: Negativserie im Frühjahr findet auch in Mayrhofen seine Fortsetzung

Die Anfangsphase in der Partie des Dritten gegen den Dreizehnten war nicht besonders sehenswert. Einige hektische, schnelle Vorstöße auf beiden Seiten - aber ohne echte Chancen. Erster Hoffnungsschimmer für Münster als Keeper Lukas Eder den Ball kurz ausließ. Er konnte aber im Nachfassen retten. In der 27. Minute gingen die Hausherren aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Michael Rieser setzte einen präzisen flachen Schuss ins lange Eck und Keeper Jan Dieminger war geschlagen.

In den ersten beiden Minuten der 2. Halbzeit fand Mayrhofen zwei gute Chancen vor und Jan Dieminger musste zwei Mal eingreifen. Danach folgte die beste Phase für Münster mit gleich drei Chancen. Zweimal waren unsere Spieler zu unentschlossen und zu guter Letzt konnte Lukas Eder sehr schön parieren. In der 58. Minute beim Spielstand von 1:0 für Mayrhofen konnte Kurt Herndler nach einer schönen Flanke ungehindert in den Strafraum ziehen. Er legte den Ball an Keeper Lukas Eder vorbei und dieser holte ihn von den Beinen: Klarer Elfmeter - und Schiedsrichter Johannes Dander entschied auch ohne Zögern. Dann griff Linienrichter Erdinc Bayraktar ein und überzeugte den Schiedsrichter, dass Lukas Eder den Ball gespielt habe und Johannes Dander nahm den Elfmeter zurück. Alexander Reiter sah auch noch die gelbe Karte für Kritik. Lukas Eder konnte im Anschluss noch einmal retten, aber in der 82. Minute gelang doch noch der verdiente Ausgleich durch Christof Auer. Fünf Minuten vor Schluss bekamen gleiche mehrere Spieler von Münster den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum und nach einer kurzen Abwehr von Jan Dieminger traf Christian Pendl im Nachschuss zum 2:1. So konnte Münster trotz starker zweiter Halbzeit abermals keinen Punkt verbuchen.

FC Kirchbichl analysiert: Serie gerissen - klare Niederlage in Mils!

Im 10. Spiel ist es passiert. Unsere Mannschaft muss sich wieder einmal geschlagen geben. Und das dann doch recht deutlich auswärts beim Tabellenzweiten Mils.

Die ersten 15 Minuten passiert eigentlich gar nichts. Die Gastgeber haben zwar mehr den Ball, richtig viel anfangen können sie damit aber auch nicht. Danach kommen wir besser ins Spiel. Unsere Defensive steht gut und lässt kaum etwas zu. Offensiv lauern wir auf die Konterchance. Die erste Möglichkeit haben dann aber doch die Heimischen. Auckenthaler trifft den Ball im Strafraum aber schlecht (24.). Kurz darauf unsere Topchance auf die Führung! Jamnig mit dem Idealpass auf Noggler, dessen Lupfer geht dann aber über das Tor (29.)! Solche Dinger hat "Noggi" schon gemacht. Es folgt eine Halbchance von Jamnig (34.). Kurz vor dem Wechsel wird ein Milser Konter nicht gut fertig gespielt. Spörk übersieht den völlig freien Angerer im Zentrum und schließt selber ab. Der Ball geht aber weit über das Tor (42.). So geht es torlos in die Pause.

Leider folgt nach Wiederbeginn gleich die kalte Dusche. "Oldy" Martin Angerer spielt rechts einen leider zu einfachen Doppelpass mit Spörk. Angerer bringt den Ball mustergültig zur Mitte und sein Namenskollege Mario verwertet ohne Probleme (47.)! Davon erfangen wir uns leider die gesamte Partie nicht mehr. Unsere bis zu diesem Zeitpunkt fast lückenlose Defensive verliert jetzt mehr und mehr die Ordnung. Angerer und Spörk vergeben zunächst weitere Möglichkeiten (56., 58.). Dann aber das zu diesem Zeitpunkt bereits verdiente 2:0 für Mils. Schöner Angriff über links, Flanke zur Mitte - wir bringen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Valentin Spörk wuchtet die Kugel ins Netz (59.)! In der 73. Minute kann Heiss einen gut angetragenen Fuchs-Freistoß nur nach vorne abklatschen lassen. Den Nachuss von Jamnig klärt er dann zur Ecke, die nichts einbringt. Drei Minuten später macht der eingewechselte Johannes Pregenzer endgültig den Deckel drauf. Nach einem gut getimten Wechselpass ist er schneller als Gugglberger und versenkt die Kugel mustergültig im langen Eck zum 3:0 (76.)! Die Messe ist gelesen. Pregenzer scheitert danach noch einmal freistehend an Trummer (82.). Danach passiert nichts mehr. Somit ist der Zug um Platz 2, der ja auch bei einem Sieg nur mehr schwer erreichbar gewesen wäre, endgültig abgefahren. Elf Punkte Rückstand auf die starken Milser sind auch bei einem optimalen weiteren Saisonverlauf nicht mehr aufzuholen.

Ein Ziel haben wir jedenfalls aber noch vor den Augen. Wir wollen daheim in der SVK-Arena die ganze Saison ungeschlagen bleiben. "Next mission" dazu: nächsten Samstag, dem 4.5.24, im Heimspiel gegen den SV Umhausen (16:00 Uhr).

