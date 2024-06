Siege für Oberperfuss und Kirchbichl – Natters und Längenfeld trennen sich 3:3!

Details Montag, 10. Juni 2024 23:05

In der vorletzten Runde der Tirol Liga 2023/24 hätte der SC Mils den Sack Richtung Aufstieg endgültig zumachen können. Mayrhofen verliert das Topspiel gegen den überlegenen Meister FC Wacker Innsbruck 0:3, aber Mils kommt gegen die Haller Löwen über ein 2:2 nicht hinaus. Mils vor der letzten Runde am zweiten Aufstiegsplatz drei Punkte vor Mayrhofen, aber die beiden direkten Duelle konnte Mayrhofen gewinnen. Mils genügt damit auf alle Fälle am 14. Juni 2024 ab 18:30 Uhr ein Punkt bei der Union Innsbruck für den Aufstieg, Mayrhofen müsste in Brixen gewinnen und falls Mils verliert, würde es eine Etage höher gehen. Der FC Koch Türen Natters und der SV Längenfeld trennen sich 3:3. Kirchbichl gewinnt das Derby gegen Breitenbach 2:0, Oberperfuss bezwingt Münster mit 3:0. Die beiden Aufsteiger in die Tirol Liga stehen ja mit Absam und Stubai schon lange fest.

Klare Auswärtsniederlage von Münster aufgrund früher Gegentore in Oberperfuss

Spielanalyse des SC Münster: Aufgrund zahlreicher Ausfälle und der Regelung, dass in den letzten beiden Runden nicht mehr auf KM II-Spieler zurückgegriffen werden darf, reiste unsere Kampfmannschaft mit einem Rumpfkader nach Oberperfuss.

Nach einem verdeckten Schuss von Sebastian Handle in den Anfangsminuten durften die mitgereisten Münster-Fans noch auf einen Auswärtssieg hoffen. Aber schon in der 7. Minute kamen die Hausherren mit schönem Kombinationsspiel vor das Tor und Andreas Sodja stellte auf 1:0. In den nächsten Minuten verhinderte David Dreossi mit zwei schönen Paraden das nächste Tor der Gäste. In der 16. Minute konnte er aber auch nichts mehr machen und Nicolas Jäkel erhöhte auf 2:0. Ein abgefälschter Kopfball von Clemens Wieser landete auf der Querlatte, aber schon im Gegenzug wurden die Heimischen wieder gefährlich: Zuerst ging ein Kopfball knapp am Gehäuse vorbei und wenig später drehte David Dreossi einen Werth-Schuss an das Außennetz. Leider musste bereits in der 20 Minute Rene Meixner aufgrund von gesundheitlichen Problemen gegen Marco Knoll ersetzt werden. In der letzten Spielminute konnte David Dreossi noch eine gefährliche Aktion von Nicolas Jäkel entschärfen.

Die erste Viertelstunde der 2. Halbzeit brachte dann die beste Phase für Münster und ein Schuss von Philipp Mai ging knapp über die Latte. Nach einem guten Schuss von Sebastian Handle erhöhte der eingewechselte Philipp Andrä auf 3:0. In der Schlussphase kam sogar noch Jan Dieminger als Feldspieler für Andreas Neurauter aufs Feld.

Derby Kirchbichel gegen Breitenbach – Kirchbichl analysiert!

Hochverdienter Derby-Sieg! Von Kirchbichl gegen Breitenbach. Wenn man unserer Mannschaft heute einen Vorwurf machen will, dann ist es, dass wir eigentlich einen Kantersieg feiern hätten können (müssen)! 5 bis 6 Hochkaräter lassen wir liegen. Trotzdem reicht es zu einem nie gefährdeten Derby-Sieg gegen heute harmlose Breitenbacher. Nach perfekt getimten Winkler-Pass bringt uns Tobias Noggler in der ersten Halbzeit in Führung. Ein Traumtor ins lange Kreuzeck von Nico Jamnig stellt dann den Endstand her. Der nächste Heimsieg für unsere Boys ist somit verbucht. Bravo! Heute hat sich gezeigt, wer wohl die „wahre Macht am Inn“ ist.

Natters holt im Finish nach 1:3 gegen Längenfeld doch noch einen Punkt

Aleks Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „In der ersten Halbzeit hatten wir eine richtig tragische Chancenauswertung, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sieben Hunderter vernebelt – unglaublich! Längenfeld ist in der 21. Minute durch Riccardo Scheiber in Führung gegangen. Wir konnten in der 34. Minute durch Gabriel Cede ausgleichen. In Hälfte zwei haben wir uns zwei Kontertore von Andreas Gritsch eingefangen. Aber starker Charakter und Moral meiner Mannschaft. In den letzten Minuten auch ein Doppelpack von Fabian Koch zum 3:3 Endstand. So hat unsere Mannschaft den Fußballabend doch noch gerettet.“

