Meister lässt in Mayrhofen nichts anbrennen

Im Aufeinandertreffen der 25. Runde der Tirol Liga zwischen dem SVG Mayrhofen und dem FC Wacker Innsbruck setzten sich die Gäste souverän mit 3:0 durch. Der Meister zeigte eine starke Leistung und verabschiedete sich mit dem 22. Saisonsieg aus der Liga.

Meister startet stark

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und die Gäste aus Innsbruck übernahmen sofort die Kontrolle. Bereits in der 16. Minute war die Stimmung im Alpenstadion großartig, als die Zuschauer die ersten Angriffe der Gäste bejubelten. Die Mayrhofner Verteidigung wurde in der 31. Minute ausgetrickst, als Shaked Wexler einen steilen Pass in die Mitte verwertete und das 1:0 für Wacker Innsbruck erzielte. Für den Mayrhofener Keeper gab es keine Chance, diesen Treffer zu verhindern. Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung des Meisters.

SVG kämpft, Wacker Innsbruck kontert eiskalt

Nach der Pause blieb das Spiel spannend. Auf beiden Seiten gab es gute Chancen, aber es blieb zunächst beim 1:0. Die Mayrhofner zeigten sich kämpferisch und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. In der 62. Minute war es jedoch Okan Yilmaz, der für den FC Wacker traf und auf 2:0 erhöhte.

Der SVG gab nicht auf und hatte in der 73. Minute zwei riesige Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Die Bemühungen der Heimischen blieben unbelohnt, während Innsbruck weiterhin gefährliche Konter spielte.

In der 80. Minute sah Innsbrucks Ondrej Jakubov die Rote Karte wegen Torraub, was den Gastgebern eine kurze Überzahl verschaffte. Doch diese Phase konnten die Mayrhofener nicht nutzen. Stattdessen war es erneut Yilmaz, der in der 86. Minute zum 0:3 traf und damit den Endstand besiegelte. In der 93. Minute ertönte der Schlusspfiff und Wacker Innsbruck feierte einen verdienten 3:0-Sieg.

Tirol Liga: Mayrhofen : W. Innsbruck - 0:3 (0:1)

86 Okan Yilmaz 0:3

62 Okan Yilmaz 0:2

30 Shaked Wexler 0:1

