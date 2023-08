Günther Riedesser mit der Transferbilanz und einem Ausblick für den FC Doren

Details Donnerstag, 03. August 2023 01:13

Am zweiten Augustwochenende startet die 1. Landesklasse in die Saison 2023/24. Man kann von einer sehr spannenden Punktejagd ausgehen, für den Coach des FC Baldauf Doren, Günther Riedesser, sind der SC Hohenweiler, SV Satteins, der FC Au und auch das eigene Team die Anwärter für einen Platz ganz oben. Doren startet am 11. August 2023 um 18:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SK Bürs in die Meisterschaft. Bereits am 4.8.23 das Spiel im VFV-Cup gegen den FC Lauterach 1c.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Wir haben am 26. Juni 2023 mit der Vorbereitung begonnen. Wir haben aktuell 22 Spieler im Kader. Aber zurzeit ist es so, dass uns Burak Uzundere und Rene Schedler aushelfen müssen. Wir haben leider mit Simon Kilzer und Dominik Monsorno zwei Langzeitverletzte! Zudem hat Thomas Vögel im Moment Sportverbot wegen einer Zahn-OP. Zusätzlich sind noch 5 Spieler zeitgleich im Urlaub und so sind derzeit nie mehr als 14 Spieler auf dem Training. Aber ab 11. August sind dann alle wieder da. Schwerpunkte: Wir versuchen unser Spiel noch zu intensivieren; die taktische Ausrichtung ist gut, aber es ist immer noch Luft nach oben.“

Testspiele?

Günther Riedesser: „Wir hatten fünf Testspiele, wobei für mich die Spiele gegen FC Hörbranz und gegen FC Egg (Wäldercup) klar im Vordergrund standen. Gegen FC Hörbranz verloren wir mit 2:3 und gegen FC Egg konnten wir mit 1:0 gewinnen. Die restlichen Spiele waren gegen FC Schwarzach (1:4), FC Mellau (7:0) und SK Brederis (2:2). Wir beginnen am Freitag, dem 4.8.23, mit dem Cupspiel gegen FC Lauterach 1c um 18:30 Uhr!“

Kaderveränderungen?

Günther Riedesser: „Es gab einige Kaderveränderungen, da der Kader im Frühjahr einfach viel zu klein war. Wir mussten auf dem Transfermarkt aktiv werden und haben folgende Spieler geholt:

Zugänge:

Alexander Weiss (neuer Tormann von Admira Dornbirn )

Philipp Rupp (von Viktoria Bregenz)

Mehmet Akan (von FC Hörbranz)

Tamer Demirkol (von SC Tisis)

Aygün Sarioglu (von Viktoria Bregenz )

Musap Palta (von FC Hard)

Pavle Trabonjaca (von FC Hard)

Abgänge:

Gregor Sulzbacher

Hasan Gündogdu

Sabri Karlidag

Niclas Flatz

Burak Uzundere und Rene Schedler haben aufgehört, helfen mir aber wenn Not am Mann ist, aus! Burak ist mein Co-Trainer und Rene Schedler ist jetzt als Bambini-Trainer im Verein.“

Zielsetzung für die kommende Saison?

Günther Riedesser: „Wir alle haben dasselbe Ziel für diese Saison, wir wollen den Aufstieg in die Landesliga realisieren!“

Neuigkeiten vom Verein?

Günther Riedesser: „Der Verein hat dieses Jahr das 45-Jahr Jubiläum! Es wäre schön, wenn es mit dem Aufstieg klappt! Bezüglich Veranstaltungen bitte kontaktiere unseren Obmann Marcel Kert! Auf jeden Fall macht es einen Riesenspaß in Doren zu arbeiten. Der Verein ist gesund und der gesamte Vorstand ist super aufgestellt. Es fehlt an nichts und der Zusammenhalt sucht seinesgleichen. Jeder packt mit an und nur so kann etwas Tolles entstehen. Vor allem herrscht auch Ruhe im Verein und das überträgt sich auf die Mannschaft.

Persönliches Anliegen?

Günther Riedesser: „Ein Anliegen betrifft den Kinderfußball - man soll die Kinder einfach spielen lassen. Es wird viel zu viel von Eltern oder Verwandten ins Spielfeld hineingeredet. Allgemein herrscht im Kinder- bzw. Jugendfußball eine viel zu aggressive Stimmung. Es geht nicht nur um das Gewinnen, sondern um die Entwicklung der Kids und vor allem auch um Spaß. Das hilft keinem weiter, am wenigsten den Kindern. Lasst die Kinder einfach nur Fußball spielen! Und da sind die Trainer gefordert, in diesen Dingen auch einzuschreiten! Wenn jeder mitredet, dann braucht es keine(n) Trainer mehr!

Favoriten in der 1. Landesklasse?

Günther Riedesser: „In der ersten Landesklasse gibt es einige Favoriten: SC Hohenweiler, SV Satteins und auch der FC Au gehören für mich zum Favoritenkreis; natürlich sind wir auch in diesem Pool dabei.“

Favorit in der Bundesliga?

Günther Riedesser: „Da ist natürlich wieder RB Salzburg klarer Favorit und Sturm Graz ist in der Verfolgerrolle!“

Favorit in der 2. Liga?

Günther Riedesser: „ Ich denke, dass St. Pölten der Aufsteiger sein wird. Aber auch Lafnitz und GAK werden weit vorne sein. DSV Leoben sehe ich in der Außenseiterrolle!“

