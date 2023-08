Situationsbericht vom FC Au und der SPG Egg/Andelsbuch II vor dem Start der Meisterschaft

Details Dienstag, 08. August 2023 01:12

Am kommenden Wochenende geht es wieder los in der 1. Landesklasse! Das Starterfeld durch die Ligareform markant verändert, Hochspannung ist nicht nur deswegen garantiert. Man kann eine spannende Punktejagd erwarten. Eine Woche vor dem Start gibt der Obmann des FC Raiffeisen Au, Herbert Natter, und der Trainer der SPG Egg/Andelsbuch II, Pascal Kleber, einen Überblick über den Stand der Dinge. Au startet mit einem Heimspiel am 12.8.23 um 17 Uhr gegen den SV Satteins, die SPG Egg/Andelsbuch II trifft auswärts um 13:30 Uhr auf den FC Lustenau II.

Rückblick und Ausblick des FC Raiffeisen Au

Testspiele?

Herbert Natter, Obmann FC Raiffeisen Au: „Wir haben vier Testspiele bestritten und zwar:

FC Raiffeisen Au - FC Dornbirn Amateure 2:3

FC Riefensberg - FC Raiffeisen Au 0:2;

FC Raiffeisen Au - SC Mühlebach 3:3,

FC Raiffeisen Au - FC Rotenberg 1:2

Es sind keine weiten Spiele geplant!“

Kaderänderungen?

Zugänge: Ingo Gasser, Jonas Schwarzmann, Paul Riedlinger

Abgänge: Bernd Muxel

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Herbert Natter: „Sich in der Liga etablieren und guten Offensivfußball zeigen!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Herbert Natter: „FC Doren, SV Satteins!“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Herbert Natter: „RB Salzburg und Sturm Graz!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Herbert Natter: „GAK, St. Pölten und Ried!“

Rückblick und Ausblick der SPG Egg/Andelsbuch II

Vorbereitung?

Pascal Kleber, Trainer SPG Egg/Andelsbuch II: „ Schwerpunkt der Vorbereitung lag auf Ausdauer und Kondition.“

Testspiele?

Pascal Kleber: „4:3 Sieg gegen FC Krumbach, 1:4 Niederlage gegen FC Höchst 1b!“

Kaderänderungen?

Pascal Kleber: „Drei Spieler haben ihre Karriere beendet, vier Spieler sind in die erste Kampfmannschaft gewechselt und fünf neue Spieler sind aus dem eigenen Nachwuchs dazu gekommen!“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Pascal Kleber: „Ligaverbleib!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Pascal Kleber; „FC Au, FC Doren!“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Pascal Kleber; „Sturm Graz!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Pascal Kleber: „GAK!“

