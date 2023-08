Tisis hat den Aufstieg als Ziel für die Saison 2023/24 ausgegeben!

Details Mittwoch, 09. August 2023 01:11

Am kommenden Wochenende startet auch die 1. Landesklasse in die neue Saison 2023/24. Der IPA SC Tisis trifft zum Auftakt am 12.8.23 um 17 Uhr zu Hause auf den SCR Altach II. Trainer Yildirim Sencelikel wirft im ligaportal.at Interview einen Blick zurück auf die Vorbereitung und spricht über die Ziele für die neue Saison.

Vorbereitung?

Yildirim Sencelikel, Trainer IPA SC Tisis: „Für die neue Saison konnten wir unser Trainerteam erweitern. Trainer, Co-Trainer, Tormanntrainer, Pyhsio/Athletiktrainer werden sich der Mannschaft annehmen. Schwerpunkt ist Ausdauer und Kognition, die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und die Präsenz ist sehr hoch dank der Kadererweiterung auf 27 Spieler!“

Testspiele?

Yildirim Sencelikel: „Wir hatten drei Testpiele bis dato gegen Frastanz 3:6 (Niederlage); Brederis 4:2 (Sieg) und BW Feldkirch 4:3 (Sieg).“

Kaderänderungen?

Yildirim Sencelikel: „Sechs Neuzugänge, drei hochgezogen von der 1b, drei Abgänge.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Yildirim Sencelikel: „Ziel ist eindeutig der Aufstieg in die Landesliga.“

Wichtige Informationen über den Verein?

Yildirim Sencelikel: „Charity Event am 26.8.2023 zugunsten des Special Olympics Team.“

Persönliche Anliegen?

Yildirim Sencelikel: „Überlastete Sportstätten in Feldkirch! Auf der einen Seite positiv, dass so viele Kinder den Fußball als Hobby wählen! Aber wünschenswert wären natürlich moderne Anlagen und Trainingsplätze.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Yildirim Sencelikel: „Doren, Au, Satteins.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Yildirim Sencelikel: „RB Salzburg!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Yildirim Sencelikel: „St.Pölten, GAK!“

