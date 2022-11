Souveräner Dreier von Hatlerdorf gegen FC Lustenau 1b

Details Samstag, 12. November 2022 23:48

Hatlerdorf kam gegen FC Lustenau 1b zu einem klaren 3:0-Erfolg. Damit wurde SC Hatlerdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das die Heimmannschaft letztendlich mit 7:6 für sich entschieden hatte.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Hatlerdorf und FC Lustenau 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Burhan Yilmaz brachte SC Hatlerdorf in der 47. Spielminute in Führung. In der 64. Minute erhöhte Fabian Kilzer auf 2:0 für Hatlerdorf. FC Lustenau 1b wurde deutlich abgehängt, als Hatlerdorf auf 3:0 erhöhte (85.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC Hatlerdorf FC Lustenau 1b 3:0.

Bei Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Hatlerdorf beim Sieg gegen FC Lustenau 1b verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SC Hatlerdorf weiter verheißungsvoll aus. Die bisherige Spielzeit von SC Hatlerdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Hatlerdorf verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Lustenau 1b in dieser Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von FC Lustenau 1b alles andere als positiv.

Mit 26 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SC Hatlerdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei FC Lustenau 1b nach neun Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Hatlerdorf, wenn VfB Hohenems 1b am 01.04.2023 zu Gast ist. FC Lustenau 1b empfängt am gleichen Tag Fußballclub Doren.

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – FC Lustenau 1b, 3:0 (0:0)

85 Murat Bueyuektunalioglu 3:0

64 Fabian Kilzer 2:0

47 Burhan Yilmaz 1:0