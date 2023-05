Matija Milosavljevic schießt Hohenems UU zum Sieg gegen RW Langen

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:09

Bei Hohenems 1b gab es für RW Langen nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis begnügen müssen.

Martin Kirchmann brachte Langen in der 14. Minute nach vorn. Die passende Antwort hatte Nikola Potic parat, als er in der 20. Minute zum Ausgleich traf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Matija Milosavljevic war es, der in der 59. Minute das Spielgerät im Tor von Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen unterbrachte. Der Schiedsrichter schickte Yasin Ayhan von VfB Hohenems 1b mit Gelb-Rot zum Duschen (66.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Nach dem errungenen Dreier hat Hohenems 1b Position fünf der 1. Landesklasse inne. Nur viermal gab sich VfB Hohenems 1b bisher geschlagen. Hohenems 1b kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

In der Tabelle liegt RW Langen nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. In den letzten fünf Partien ließ Langen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

Nächster Prüfstein für VfB Hohenems 1b ist IPA SC Tisis (Samstag, 15:00 Uhr). Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen misst sich am selben Tag mit SK Bürs (17:00 Uhr).

1. Landesklasse: VfB Hohenems 1b – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, 2:1 (1:1)

59 Matija Milosavljevic 2:1

20 Nikola Potic 1:1

14 Martin Kirchmann 0:1

