Doppelpack von David Klammer für Tisis gegen die DSV Juniors!

Details Samstag, 20. April 2024 23:02

SC Tisis erteilte DSV Juniors eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für IPA SC Tisis. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SC Tisis. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Der Gastgeber war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

IPA SC Tisis ging mit einem Eigentor von Fabian Kirchmair in Führung (11.). Mit einem Tor Vorsprung für SC Tisis ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Klammer schnürte einen Doppelpack (53./63.), sodass IPA SC Tisis fortan mit 3:0 führte. Für das 4:0 von SC Tisis sorgte Jan Smakaj, der in Minute 82 zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte SC Tisis keine Gnade und markierte den fünften Treffer (92.). Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte IPA SC Tisis am Samstag trotz Unterzahl einen ungefährdeten Erfolg gegen EMMA & EUGEN DSV Juniors.

SC Tisis machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei. Die Offensivabteilung von IPA SC Tisis funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Die Saisonbilanz von SC Tisis sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und einem Unentschieden büßte IPA SC Tisis lediglich vier Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist SC Tisis so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

DSV Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In der Verteidigung von EMMA & EUGEN DSV Juniors stimmt es ganz und gar nicht: 38 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. DSV Juniors verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

Nächster Prüfstein für IPA SC Tisis ist Fußballclub Doren (Samstag, 14:00 Uhr). EMMA & EUGEN DSV Juniors misst sich am selben Tag mit FC Raiffeisen Au (17:15 Uhr).

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 5:0 (1:0)

92 Mikail Okatan 5:0

82 Jan Smakaj 4:0

63 David Klammer 3:0

53 David Klammer 2:0

11 Eigentor durch Fabian Kirchmair 1:0

