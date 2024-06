FC Krumbach verliert zum Saisonabschluss beim Meister Au

Details Montag, 10. Juni 2024 22:33

Der FC Raiffeisen Au hat in einem packenden Duell gegen den Klimatechnik Sparber FC Krumbach einen beeindruckenden 4:0-Heimsieg eingefahren. Dabei glänzte insbesondere Mario Hager, der alle vier Tore erzielte und seine Mannschaft somit zum Sieg führte. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs, bot die zweite Halbzeit jede Menge Spannung und Tore.

Ein unspektakulärer Beginn

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Der FC Raiffeisen Au und der Klimatechnik Sparber FC Krumbach tasteten sich in den ersten Minuten ab, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Es kam zu wenigen nennenswerten Aktionen in den ersten Minuten, und die Defensivreihen beider Teams standen sicher. Die erste Halbzeit endete torlos, was vor allem an der Disziplin und Organisation beider Defensiven lag.

Nach dem Anpfiff in der ersten Minute waren beide Teams darauf bedacht, keine frühen Fehler zu machen. Es entwickelte sich ein intensives Mittelfeldduell, bei dem keine der Mannschaften klare Torchancen herausarbeiten konnte. Trotz der Bemühungen beider Teams, das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern, gelang es keinem Team, die gegnerische Abwehr ernsthaft zu gefährden. So ging es nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Mario Hager sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel jedoch an Fahrt auf. Der FC Raiffeisen Au kam entschlossen aus der Kabine und zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt zuhause behalten wollten. In der 74. Minute war es schließlich Mario Hager, der das erste Tor des Spiels erzielte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor schien den Bann zu brechen und leitete eine spektakuläre Schlussphase ein.

Nur vier Minuten später, in der 78. Minute, schlug Mario Hager erneut zu und erhöhte auf 2:0. Der FC Krumbach wirkte nach diesem Doppelschlag geschockt und fand keine Mittel, um die Offensive des FC Raiffeisen Au zu stoppen. Die Gastgeber nutzten diese Schwächephase des Gegners eiskalt aus und drängten auf weitere Treffer.

In der 88. Minute war es wieder Mario Hager, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 3:0 markierte. Der Stürmer des FC Raiffeisen Au war an diesem Tag einfach nicht zu stoppen und machte mit seinem Hattrick alles klar. Doch Hager war noch nicht fertig: In der 89. Minute setzte er mit seinem vierten Tor den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand. Es war ein beeindruckender Auftritt des Angreifers, der seine Mannschaft nahezu im Alleingang zum Sieg schoss.

Schließlich endete das Spiel in der 90. Minute mit einem verdienten 4:0-Sieg für den FC Raiffeisen Au. Die Mannschaft konnte somit drei wichtige Punkte einfahren und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten.

Der FC Raiffeisen Au zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und verdankt diesen Sieg vor allem einem überragenden Mario Hager, der an diesem Tag nicht zu stoppen war. Für den FC Krumbach gilt es nun, die richtigen Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: Zuerst möchten wir dem FC Raiffeisen Au ganz herzlich zum verdienten Meistertitel gratulieren.

Unsere Mannschaft spielte in der 1. Halbzeit sehr gut mit und hatte auch gute Möglichkeiten durch Kürsat und Noah. Es ging mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit hatten wir wieder eine gute Möglichkeit durch Ridi, aber Au machte die Tore. Durch einen Doppelschlag in der 74. Minute und in der 78. Minute gingen die Hinterwälder mit 2:0 in Führung. Danach wurde uns ein Tor nicht gegeben und Au erhöhte wieder durch einen Doppelschlag (88. und 89. Minute) den Endstand zum 4:0.

Am Ende war es wie fast in jedem Spiel, wir spielen schön mit, haben unsere Chancen, aber der Gegner macht die Tore. Mit dieser Niederlage und dem Sieg von FC-Thüringen, müssen wir nach einem Jahr wieder in die 2. Landesklasse absteigen. Wir beenden die Saison mit 23 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.

Emotional waren dann auch die Abschiedsworte von Unterkircher Noah, Stockklauser Kilian, Kocabay Kürsat, Bösch Jakob, Ilg Markus und unserem Trainer Waldner Hans. Wir sagen DANKE für euren Einsatz für den Klimatechnik Sparber FC Krumbach. Jetzt gilt die volle Konzentration auf die neue Saison.“

1. Landesklasse: FC Au : FC Krumbach - 4:0 (0:0)

89 Mario Hager 4:0

88 Mario Hager 3:0

78 Mario Hager 2:0

74 Mario Hager 1:0

