Details Sonntag, 09. Juni 2024 12:38

In einem spannenden Duell der 1. Landesklasse setzte sich der FC Doren am Samstag knapp mit 1:0 gegen Egg/Andelsbuch 1b durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es Claudio Loacker in der 61. Minute, das entscheidende Tor für die Heimmannschaft zu erzielen. Die Gäste aus Egg/Andelsbuch versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, scheiterten jedoch an der gut organisierten Defensive des FC Doren. Historisch: Doren steigt in die Landesliga auf!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Den 8. Juni 2024 wird in Doren niemand mehr so schnell vergessen. Denn wir haben es geschafft: der erstmalige Aufstieg in die Landesliga ist perfekt. Wir haben uns am allerletzten Spieltag doch noch den 2. Tabellenplatz ergattert. Ich bin so unendlich stolz auf meine Jungs, denn sie haben immer an sich geglaubt und sind auch gestern beim Spiel gegen das Fohlenteam von Egg/Andelsbuch voll an ihr Limit gegangen. Es war gestern ein hartes Stück Arbeit, aber letzten Endes haben wir dieses Spiel dennoch verdient gewonnen. Torschütze war Claudio Loacker in der 61. Spielminute per Strafstoß.

Das war der 6. Sieg in Folge und somit schliessen wir diese Saison mit 58 Punkten ab. Genauso viel Punkte hat auch der SV Satteins geholt. An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des FC Doren für die Schützenhilfe bedanken. Der SV Satteins hätte es sich nämlich genauso verdient, aufzusteigen. Ich hoffe sehr, dass sie es nächstes Jahr schaffen.

Fazit: Es war ein tolles Jahr für uns mit vielen Highlights und jetzt gilt es für 3 Wochen abzuschalten und dann geht am 1. Juli das Training wieder los. An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei meinen Spielern bedanken, die sehr viel über das ganze Jahr investiert haben, ebenso bei den Fans, bei den Sponsoren und vor allem bei meinem Vorstand für die unfassbar gute Zusammenarbeit. Wir ALLE sind EIN Team bzw. eine Einheit und das wird beim FC Doren gelebt. Am Schluss möchte ich noch allen scheidenden Spielern viel Glück, viel Erfolg und vor allem Gesundheit wünschen!“

1. Landesklasse: FC Doren : Egg/Andelsbuch 1b - 1:0 (0:0)

61 Claudio Loacker 1:0

