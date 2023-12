2. Landesklasse: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Montag, 04. Dezember 2023 00:25

Für ausreichend Spannung puncto Rückrunde wurde im Herbst 2023 in der Hinrunde der 2. Landesklasse gesorgt. Im letzten Spiel konnte sich der blum FC Höchst II den Herbstmeistertitel holen und der SC Mühlebach Platz zwei erobern. Der FC Sohm Alberschwende II fiel auf Platz drei zurück, aber die Top-3 trennt nur ein Punkt!

Die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon hatten die stärkste Offensive und der SC Mühlebach hatte den überragenden Knipser mit Patrick Pexa in ihren Reihen. Alberschwende II hatte die beste Defensive und hat auch mit plus 21 die beste Tordifferenz aufzuweisen. Die Rückrunde startet am letzten Märzwochenende 2024, wobei Höchst II den FC Hard II empfängt, Mühlebach hat Hochmontafon zu Gast und Alberschwende II empfängt Rätia Bludenz.

Herbstmeister: blum FC Höchst II

Bisherige Spiele: 91 von 182

Ligatore (gesamt): 415 (4,56/Spiel)

Meiste erzielte Tore: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon (42)

Wenigste kassierte Gegentore: FC Sohm Alberschwende II (18)

Wenigste erzielte Tore: FC Fohrenburger Rätia Bludenz (12)

Meiste kassierte Gegentore: Vollbad FC Götzis II (49)

Meiste Siege: blum FC Höchst II, SC Mühlebach und FC Sohm Alberschwende II (9)

Meiste Remis: Licht und Wärme – Rot Weiss Rankweil II (4)

Meiste Niederlagen: SCM Vandans (10)

Bestes Heimteam: FC Sohm Alberschwende II (sechs Siege, kein Remis, keine Niederlage)

Schwächstes Heimteam: SCM Vandans (0/1/5)

Bestes Auswärtsteam: SC Mühlebach (4/1/2), nach Verlustpunkten blum FC Höchst II (4/0/2)

Schwächstes Auswärtsteam: FC Fohrenburger Rätia Bludenz (0/1/5), nach Verlustpunkten SPG Wolfurt II (0/2/5)

Torhüter: Elias Lampert von Licht und Wärme – Rot Weiss Rankweil II mit 298 Minuten ohne Gegentor

Die besten Torjäger:

Patrick Pexa vom SC Mühlebach mit 21 Treffern

Luis Wittwer von der SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 13 Treffern

Domenik Ebner vom FC Sohm Alberschwende II mit 10 Treffern

Manuel William vom FC Sohm Alberschwende II mit 9 Treffern

Florian Netzer von der SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 8 Treffern

