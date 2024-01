Kerim Dagli, FC Mäder: „Kann mir ein Leben ohne Fußball nicht mehr vorstellen!“

Details Freitag, 05. Januar 2024 02:39

Den Jänner und der Februar 2024 widmet ligaportal.at Vorarlberg jenen Persönlichkeiten, die nicht nur in Sachen Fußball, sondern auch in sportlicher und menschlicher Hinsicht die großen Vorbilder in Mannschaft und Verein sind. Wir beginnen in der 2. Landesklasse beim Kapitän des FC Mäder, Kerim Dagli. Mäder liegt nach der Hinrunde auf Tabellenplatz fünf, wobei fünf Punkte auf die Aufstiegszone fehlen. Der Aufstieg ist das große Ziel des Kapitäns und der Mannschaft.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Kerim Dagli: „Meine Eltern! Angefangen habe ich bereits mit vier Jahren Fußball zu spielen!“

Ausbildungen und Karrierestationen?

Kerim Dagli: „Zuerst beim FC Mäder (Nachwuchs), danach kam der Wechsel zum SCR Altach (ebenfalls Nachwuchs) - anschließend war ich vier Jahre lang bei der AKA Vorarlberg und dann kam ich wieder zurück zu den Amateuren (SCR Altach)!“

Welcher Trainer hat dich besonders positiv beeinflusst?

Kerim Dagli: „Ich konnte von allen Trainern, die ich im Laufe meiner „Karriere“ hatte, sehr viel lernen! Besonders möchte ich aber Lassaad Chabbi (Akademie) und Werner Grabherr (SCR Altach) erwähnen. Sie waren immer für mich da und der Respekt beiderseits war immer da!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für dich?

Kerim Dagli: „Der Fußball bedeutet schon seit meiner Kindheit vieles für mich, ich konnte sehr viele Freundschaften für mich gewinnen und kann mir ein Leben ohne Fußball nicht mehr vorstellen!“

Bisherige Karrierehighlights?

Kerim Dagli: „Probetraining bei den Stuttgarter Kickers, die Trainingseinheiten mit den Profis von Altach und meine erste Saison bei den Amateuren!“

Bisheriges Karrieretief?

Kerim Dagli: „Einberufung (Bundesheer) und Corona-Zeit!“

Warum spielst du gerade im Team von Mäder?

Kerim Dagli: „Da ich aus beruflichen Gründen nicht mehr so oft trainieren kann und ich schon seit meiner Kindheit in Mäder lebe, wollte ich zu meinem Stammverein zurück, da ich nicht aufhören konnte, Fußball zu spielen und bin auch dankbar, dass sie mir vertrauen! Mäder ist ein kleines Dorf, ich bin hier aufgewachsen und die Kollegen seit meiner Kindheit sind ebenfalls hier - ich fühl mich hier beim FC Mäder wohl und möchte dem Verein weiterhelfen, um wieder oben spielen zu können!“

Welche Ziele hast du dir und der Mannschaft gesetzt?

Kerim Dagli: „Wie man aus der Tabellensituation lesen kann, ist alles noch offen! Wir werden hoffentlich eine gute Vorbereitung absolvieren, damit wir unsere Ziele erreichen können! Mein Ziel ist es, dass wir eine gute Rückrunde (hoffentlich verletzungsfrei) spielen und wollen als ganzes Team natürlich in die 1. Landesklasse aufsteigen!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Kerim Dagli: „Da viele 1b-Mannschaften aus der Liga noch eine erste Mannschaft haben, kommen Spieler runter, die bei ihren 1b-Mannschaften Spielpraxis sammeln. Das für dazu, dass die Qualität hochgehalten wird!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Kerim Dagli: „Mein Titelfavorit in der 2. Landesklasse ist der FC Mäder, da vieles noch zu schaffen ist! In der Admiral Bundesliga Red Bull Salzburg!“

Dein Lieblingsteam außer der aktuellen Mannschaft?

Kerim Dagli: „Galatasaray!“

Deine Meinung zum VAR?

Kerim Dagli: „Zum einen finde ich den VAR gut, zum anderen aber auch schlecht - da es immer noch Streitigkeiten gibt und die Entscheidungen auch nicht immer passen – vor allem beim Thema Handelfmeter!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Kerim Dagli: „Ich finde die jetzige Anzahl der Auswechselspieler mit fünf Spielern super, somit haben Spieler, die auf der Bank sitzen, größere Chancen eingewechselt zu werden, der Rest sollte so bleiben, wie es im Moment ist!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Kerim Dagli: „Es gibt schon Fußballcamps mit den Profis, was ich schon super finde - vielleicht könnte man noch die 1 Spieler der eigenen Mannschaften zu den Nachwuchstrainingseinheiten einbinden, die mit den Kindern mittrainieren könnten!“

Persönliche Anliegen und Kommentare?

Kerim Dagli: „Wie ich schon bereits erwähnt habe, sind die Entscheidungen nicht immer ident - vielleicht sollte man eine klare Richtlinie haben, wenn es zum Beispiel um einen Handelfmeter geht - in welchen Situationen ist es strafbar und wenn nicht? In jeder Liga sollten die Entscheidungen ident sein!“

Meine Vorbilder allgemein: Meine Eltern!

Mein Vorbild Fußball: Cristiano Ronaldo!

Mein Lieblingsschauspieler: Arnold Schwarzenegger!

Lieblingsfilm: Escape!

Musik: höre eigentlich alles – Favoriten sind aber türkische Lieder!

Hobbies außerhalb Fußball: mit meinen Kollegen ausgehen!

Persönliches Anliegen/Wunsch: Ich wünsche allen Spielern eine verletzungsfreie Rückrunde!“