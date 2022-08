Kurz vor Toresschluss: Kohler stellt Sieg sicher!

Details Freitag, 26. August 2022 11:29

FC Au fügte SPG Egg/Andelsbuch 1b am Dienstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mario Feurstein brachte FC Raiffeisen Au in der 56. Spielminute in Führung. Für das 1:1 von Egg/Andelsbuch 1b zeichnete Kilian Umlauft verantwortlich (76.). Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Jonas Kohler in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für FC Au. Schließlich sprang für den Gast gegen SPG Egg/Andelsbuch 1b ein Dreier heraus.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Raiffeisen Au.

Mit diesem Sieg zog FC Au an Egg/Andelsbuch 1b vorbei auf Platz sieben. Die Gastgeber fielen auf die zehnte Tabellenposition.

Für SPG Egg/Andelsbuch 1b geht es schon am Sonntag bei SC Röfix Röthis 1b weiter. Schon am Samstag ist FC Raiffeisen Au wieder gefordert, wenn SC Montafon Vandans zu Gast ist.

2. Landesklasse: SPG Egg/Andelsbuch 1b – FC Raiffeisen Au, 1:2 (0:0)

91 Jonas Kohler 1:2

76 Kilian Umlauft 1:1

56 Mario Feurstein 0:1