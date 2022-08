SPG Hochmontafon 1b krallt sich die Tabellenspitze

Details Montag, 22. August 2022 09:50

Intemann FC Lauterach 1b hatte am Samstag gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

SPG Hochmontafon 1b ging durch Daniel Brugger in der 17. Minute in Führung. Das 2:0 des Heimteams bejubelte Florian Netzer (19.). In der 33. Minute legte Christopher Dona zum 3:0 zugunsten von Hochmontafon 1b nach. Die Überlegenheit von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der 66. Minute erzielte FC Lauterach 1b das 1:3. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte SPG Hochmontafon 1b schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Hochmontafon 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Lauterach 1b auf Platz acht abgerutscht.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – Intemann FC Lauterach 1b, 3:1 (3:0)

66 Hannes Roethlin 3:1

33 Christopher Dona 3:0

19 Florian Netzer 2:0

17 Daniel Brugger 1:0